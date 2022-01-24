前總統蔣經國逝世34周年，退輔會與總統蔡英文都肯定蔣經國革新保台的定位，獨派團體與促轉會提出批評，但民進黨內對此幾無批判，這倒令人意外。

蔡英文與民主化運動幾無淵源，半路出家加入民進黨，執政後用人與價值取向也都避免與民進黨的黨內主流有關連。反而蔡英文在政治回顧上不斷提及參與制定兩國論、與李登輝的連結，證明自己在繼承李登輝的路線。這次的政治表態，更證明蔡英文在走李登輝的道路。

李登輝任內和卸任後的各種談話，對兩蔣極少嚴厲的批評，有別於民進黨與獨派將兩蔣視為軍頭與獨裁者的批判。李登輝在著作中也肯定兩蔣穩住陣腳、避免台灣受到中共統治，蔡英文的談話是延續了這個立場，只是蔡英文以民進黨主席身分講了李登輝的論述而已。

獨派、促轉會與台灣基進雖然有批評，但獨派與台灣基進最後都會受制於民進黨與蔡英文的「顧全大局」含淚支持民進黨，台灣基進的席次都還要仰賴民進黨的恩賜禮讓，這種床頭吵床尾合的小綠，蔡英文和民進黨怎麼會在乎？

只不過，民進黨內對此議題的萬馬齊喑，有別於過去的一貫態度，倒是令人意外。結果，民進黨就在黨內不思考、不敢講的狀況下，被蔡英文帶上台聯的道路。

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