2022年1月20日，日本與法國舉行「國防外交部長2+2會議」，重點討論台海、東海、南海的領土爭端以及北韓核武飛彈計劃等議題。由於法國對於AUKUS成軍相當不滿，對澳洲相當失望，因此將注意力轉向日本。另外日本、法國安全合作也可以說是強化印太戰略合作的力度。

RAA為同盟關係的契約

從2021年開始，日本已經與不同國家舉行了共7場相同會議，其背後的戰略目標是為了打造出一個跨區的安全防衛網絡。2022年1月初日本、澳洲在「國防外交部長2+2會議」之後，簽署《相互准入協議》（RAA），賦予兩軍在彼此領土上展開行動之權利。日本將RAA視為安全合作的典範，特別是與一些具有相同戰略目標國家的合作，有利於彼此擴大區域事務參與的可能性。

除了澳洲、法國之外，日本也正在跟英國簽署相關協議進行談判。也就是說，只要與日本簽署RAA的國家都能夠在彼此的領土上行動。這將是日本自衛隊與其盟國之間加強安全合作的基礎，等同於日本想要打造一個新型態集體安全網絡，RAA可以說是日本與他國建立同盟的契約。

在RAA基礎之下，簽約國可以打破彼此地緣環境的限制，有利於遠在其他區域的盟國，因為缺乏軍事基地，或者因為遠航缺乏基地運補困難的國家，打開了方便之門，有利於在區域可能出現安全環境嚴重惡化的情況下密切合作。對日本來說，他國軍隊可以與日本共同進行警戒、馳援，可以補足自衛隊行動受限之能力，萬一未來日本周邊區域爆發與他國衝突時，這些盟國提供的支援行動，對日本及美日同盟都很重要，除此之外RAA可以放寬日本無法參與集體自衛權限制之條件。

法國也要發揮印太地區影響力

法國號稱自己也是海洋大國的印太國家，在印太區域除了東協國家、印度、澳洲之外，日本是法國最重要的戰略夥伴之一。2018年法國總統馬克宏訪問澳洲時提出「印太新軸心」也就是「法國-印度-澳洲」，其骨幹網絡是法國、印度、澳洲、日本或具有共同價值的盟國，法國號稱要持續強化在印太區域的行動力度。

法國印太戰略強調，法國提供多種戰略合作選擇，例如軍事同盟、軍演、軍售、經濟夥伴、基礎建設、太空領域等。2018年7月法國與日本簽署互換彈藥與軍事服務協議，2019年馬克宏首次訪問日本，與前首相安倍晉三討論海上安全挑戰以及反恐等問題。當時馬克宏強調「兩國堅決共同捍衛多邊主義」。在此基礎下，2021年法軍首度參與日本境內的多國軍演，對兩國而這是落實印太戰略的具體行動。

雖然法國在印太區也有自己的領土，但是受限於地緣環境，畢竟遠在大西洋的法軍，想要在印太地區發揮影響力，必須想辦法打破地緣空間的限制，因此與日本簽訂RAA，便於法軍執行印太地區任務，有利於實現法國國家利益及影響力。

印太集體安全網絡成形

在日本法國「國防外交部長2+2會議」之後，日本首相岸田文雄與美國總統拜登舉行雙邊會議，主要針對中國的議題，包括中國對台灣的威脅等達成共識。無論是日本、澳洲、法國或者美國國防外交2+2會議，都是確認美日同盟共同任務的安排與鋪陳。

對美國來說最重要是美日同盟關係，在美國支持之下，日本得以與他國展開新的安全合作型態，日本與他國簽署RAA成為美日在印太地區的聯盟網絡，這是建立在四方會談、美日澳AUKUS所構建下的集體安全機制，串聯區域內外國家共同維持「東海-台海-南海」平衡勢力，形成一股威嚇敵對勢力的力量，使之成為印太地區集體防衛安全網，其目的是為了維持美日同盟的戰略優勢及確保區域力量平衡作用。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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