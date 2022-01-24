隨著中美第一階段貿易協議於去年底正式告終，且中國大陸購買美方商品與服務項目遠遠未達標的情況下，預定於今年展開的第二階段貿易談判是否會難產？美國是否加重對中國的制裁措施？成為各界關注焦點，但拜登政府目前還拿不定主意。

為何拜登會陷入兩難狀態？這必須從貿易協議執行狀況，以及美國兩黨的不同政治立場來分析。從貿易協議執行成效來看，彼得森研究機構（PIIE）調查指出，2021年中國自美進口總額（2020/12～2021/11）為1,990億美元，遠低於協議目標的3,300億美元。但就細項商品類別來看，各種商品差異極大，有相當程度的商品類別貿易金額目標甚至是超標完成。如農作物進口達成率約在83％左右，主要糧食作物玉米、小麥、高粱皆超過100％，玉米達成率更來到了驚人的1113％，且受到中國境內發生非洲豬瘟影響，豬肉進口達成率高達326％；又或是受到疫情影響，消費性需求改變與國際供應鏈中斷，讓醫療器材、半導體與半導體設備的進口達成率分別來到111％、131％及148％。相形之下，當初中美談判重點之一的飛機、重型卡車的進口金額達成率卻分別僅有19％與39％，且整體能源進口達成率亦僅及37％。

正由於各種商品的表現差異極大，使美國政界各政治主張派別對貿易協議的執行效果，有著截然不同的解讀，對於未來究竟應酌情讓貿易爭端降溫或增加制裁力道的觀點，也顯有差異。

首先，民主黨內政治光譜偏向自由派者，主張美國不應該再繼續升高貿易對抗。因為研究顯示貿易戰與高關稅雖然增加稅收，卻也大幅推升了消費者物價，每年提高通膨年增率約0.5個百分點，且關稅造成的無謂損失每年約在170億美元左右。同時，科技禁令已影響諸多資訊科技企業龍頭，以及投資於中國境內的美國龍頭企業，使其無不引頸企盼中美能夠擱置貿易爭議，不要繼續執著在商品貿易金額的增減，而應盡速前進到下一階段的貿易談判。

再者，去年全球氣候峰會結束後，歐盟與美國均表示將在未來實施碳關稅等措施，以自身經濟力量約束貿易夥伴履行減碳責任，是以民主黨的進步派認為早前貿易協議要求中國額外進口約4.5倍的化石燃料，明顯違逆全球減碳趨勢。因此，進步派與自由派都認為，美國解除對中貿易障礙，不僅有助於緩和包括高通膨在內的諸多內政問題，還能促進國際環境議題的發展，履行世界大國的社會責任。

其次，有別於民主黨，共和黨認為貿易協議是保障美國利益的重要里程碑，不能輕易放棄。因為在第一階段貿易協議裡，中國承諾擴大進口的份額中，有過半金額分配於農產品與能源，此二產業既是美國最重要的傳統產業，產地也多半是共和黨支持度長期過半的傳統紅州，共和黨自然希望相關協議能持續。何況，反中是近年來美國兩黨罕見的共識，且去年6月舉行的G7峰會更顯示圍堵中國已成為美國及其盟國間的共識。若拜登輕易放下懲罰中國的棒子，難保不引發外交與內政層面的反作用力。

此外，即便是主張暫緩美中貿易對抗的民主黨，其內部亦有不同聲音。有些人士認為貿易協議不僅能用來解決雙方貿易爭端，還能用以壓迫中國服膺國際秩序，例如近年來頗具爭議的新疆問題或南海爭議。

那麼，到底拜登政府應緩和中美貿易爭端並暫時凍結所加徵的關稅，還是選擇強化對中國的貿易制裁？對目前民調支持度持續走低，且飽受國內疫情升溫、高通膨與期中選舉壓力的拜登來說，選前述其中一條路徑，就勢必會得罪另一方的支持者，兩面都不討好。不過，拜登還有第三條路徑可選擇，那就是擱置目前的貿易協議，並與中國以外的其他國家擴大合作。

其實，自拜登上任以來，美國便開始與其他國家修補關係、強化貿易與投資，例如去年6月，美歐之間爭訟十餘年之久的航空業補貼爭議落幕；10月美國更取消了歐盟出口至美國的鋼鋁產品關稅；在去年G7峰會中，七大國領袖們齊聲發表的重建更好世界承諾（Build Back Better World；B3W），更可視為美國希望與其他新興國家在經濟層面上進行合作，帶頭啟動西方版一帶一路的先聲。從這些策略可以看出，自上任以來拜登總統處理中美貿易爭端的方式與川普不同，既維持中美對抗的大格局，又避免繼續升高貿易協議所衍生的經濟副作用。

可惜的是，縱使B3W承諾與美歐貿易和解，長期來看必能開花結果，但卻無法在短期內收得成效，以致於在年底的期中大選中，第一階段貿易協議成效仍會成為選戰攻防焦點。即使拜登在今年大選前採用鬆綁關稅，或升高貿易對抗的短線策略來拉抬選情，都難以避開民主黨內鬨或共和黨反撲的局面。更重要的是，這項選戰手段的抉擇，還關乎全球各國在中美之間選邊站的壓力多寡，後續效應不可謂不大。