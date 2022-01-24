美國與日本於1月22日在菲律賓海進行聯合軍演，由美國海軍卡爾文森號及林肯號率領兩個航母打擊群與艦載機編隊，偕同美利堅號、艾塞克斯號等兩艘美軍兩棲突擊艦，以及日本海上自衛隊的直升機護衛艦日向號，一同在菲律賓海航行和訓練。

根據美國太平洋艦隊在臉書公布的編隊照片，在艦隊群上空，還有美國海軍航艦聯隊的F/A-18E、F-35C戰機和E-2空中預警機飛越，美日兩國為應對中國在西太平洋地區日漸頻繁的軍事行動，而聯手在南海週遭大秀軍事武力、向中國「喊聲」的用意非常明顯。

反觀中國，在實現「中國夢」榮景與「民族復興」歷史定位的前提下，習近平主政下的中國在領土主權完整與發展利益的「核心利益」上是毫不退讓的，除堅持南海主權原有主張外，並持續運用各種非軍事手段頻密活動，包含運用海上民兵、強化軍民用設施等「南海灰色」。

在避免面對衝突升級風險、卻又企圖改變地區政治格局與區域利益分配的情況下，中國遂採用一系列漸進步驟來實現其戰略目標，在南海綜合利用填海造島及海上民兵巡邏等不跨越常規政治軍事衝突門檻的手段來逐步實現利益，形成另類的「摸著石頭過河」。

美日聯盟大老遠跑到南海「秀肌肉」，和解放軍較勁，制衡中國勢力擴張的意圖明確，但卻也容易落人口實，畢竟美日兩國在南海是沒有自身領土的「過客」，對比之下，中國的「摸著石頭過河」可以說是「以時間換取空間」，似乎比美日兩國來得有正當性。

中國在南海的既有島嶼跟填海建造的人工島礁都積極進行建設，包括建構永久性島礁建築、增建機場跑道及布建雷達場站等設施，逐步使小島成堡壘、大島變基地，強化了中國在南海「事實存在」與「持續存在」的區域戰略格局，也擴充了中國在南海的戰略縱深

未來，中國或許會祭出在南海諸島殖民化的手段，讓當地機場、雷達及航管設施的建設更加普遍與符合標準，屆時將進一步衍生出不同層次的防空識別區、航路航道、軍民航訓練空域、機場管制空域等劃設需求，這些措施將比美日大秀肌肉來得實際有用。

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