唐朝時期，有一人名叫裴度。傳說他年少時的生活很貧困，苦難的日子讓他受盡折磨，內心滿是負面情緒。某一天，一位高人禪師從他面前經過，看了他一眼面相，覺得他日後必有橫禍。於是高人勸誡他，希望裴度改變心態、努力向善。裴度聽了高人的指定後，果然依教奉行、謹守勸誡。若干年後，他又遇到了那位高人。高人發現裴度的面相已然改變，此時，高人遂告訴裴度，相由心生，日後你將可成為一位良相。

「相由心生」四字，意指一個人若內心滿是美善，則他們的容貌，也會顯現出美善。反之，若一個人的心裡滿是邪惡，則邪惡也必會浮現於他的外貌。此好比傳統戲曲裡的臉譜扮相，忠奸善惡一眼可辨。

行政院長蘇貞昌於昨（1/23）日，對「蔣經國總統圖書館」的啟用，回應以：「台灣的民主，不是獨裁者威權的恩賜，也不會因獨裁者晚年的慈眉善目，就忘了他過往的滿手血腥」！因此，蔡英文總統與他所領導的民進黨政府，必會繼續促進轉型正義，以平反過往威權迫害、苦受冤枉的不公不義！

惟蘇貞昌生於1947年7月，他口中的「獨裁者」，讓他的父親可以是一名任職於屏東縣政府的公務員，母親可以是屏東縣萬丹鄉的一名小學教師。而他自己，可以一路從就讀屏東縣仁愛國小開始，順遂的讀完屏東縣立中正初中、省立屏東高中、國立台灣大學法律系，並於畢業後，分發至憲兵司令部擔任軍法官。而後，於1971年通過律師高等考試，開始執業；1973年，加入台北國際青年商會；1978年，當上台北青商會會長；1979年，再當上青商會中華民國總會副總會長！

如果沒有「獨裁者」當年的力推「九年國民義務教育」，以及力推種種「舉才」制度，今日的蘇貞昌「宰相」先生，會在哪兒「靠南」，還是在哪裡「靠北」？

回顧蔣前總統經國先生，自其年少時期起即遠離家國，在蘇聯吃盡艱苦。回國後，再逢8年對日抗戰，接著又迎來悲慘的國共內戰。與民政軍一起撤退來台後，前20年力圖振興台灣向上，在其人生的最後20年，又得陸續面對退出聯合國、中日斷交、中美斷交，但蔣前總統的「慈眉善目」，卻始終如一，而非蘇貞昌誤認的「晚年」才有。如若不信，蘇貞昌何不自行走訪「蔣經國總統圖書館」，親眼見證蔣前總統「相由心生」的「慈眉善目」，係打從何時開始。

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