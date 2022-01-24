美國總統拜登於1月21日與日本首相岸田文雄首次視頻會談，針對日美澳印四國領袖會談、俄羅斯是否將入侵烏克蘭、設立經濟版「2+2」協商機制與台海等問題交換意見；其中雙方反對中共在東海、南海，以及台海試圖改變現狀，對此中共駐日大使提出嚴正抗議。除此之外，美日艦隊刻正菲律賓海舉行聯合軍演，中共解放軍23日在台灣西南空域派出39架次軍機大秀肌肉，頗有隔著巴士海峽、島鏈叫陣味道。

1月22日至24日大陸南海戰略態勢感知發布，22日美國海軍和日本海上自衛隊，計有美國海軍航母「卡爾文森」號（CVN-70）、「林肯」號（CVN-72）；兩棲攻擊艦「美國」號（LHA-6）、「埃塞克斯」號（LHD-2）；提康得羅加級巡洋艦「莫爾比灣」號（CG-53）、「尚普蘭湖」號（CG-57）；驅逐艦「查菲」號（DDG-90）、「格瑞德利」號（DDG-101）、「斯普魯恩斯」號（DDG-111）以及日本海上自衛隊「日向」號直升機母艦（DDH-181），以及至少2艘海洋監視船和數艘滾裝船及乾貨補給船、與2架航母艦載「魚鷹」運輸機等海（推斷可能水下核攻擊潛艦至少一艘參與）空兵力，在菲律賓海舉行聯合軍演；23日我國防部即時軍事動態發布共機總計39架在台灣西南國際空域演練。

美日航母艦隊在菲律賓海舉行聯合軍演，中共解放軍隔著巴士海峽、島鏈相互叫陣。(圖/作者陸文浩繪製)

首先，1月21及22日未發現，共機在台灣西南國際空域活動；經查詢我中央氣象局資料與全台天氣多雨實況，推測可能與天候不佳，共軍暫時停止進行例行性巡弋任務。

其次，隨著美軍航母2批航母打擊群、以及2批兩棲攻擊艦戒備群（請參考，〈避戰？美航母不走巴士海峽了〉乙文）等（含核潛艦）艦船，分自南海、美國本土往菲律賓海集結，加上日本海上自衛隊直升機母艦參與，遂引發國內外媒體高度關注。共軍依據23日台灣西南國際空域天候轉好情況，分殲10機10架、殲16機12架、轟6機1架一批推斷為防禦攻擊群，另一批為電子對抗防禦群運9通信對抗機2架、運8電偵機2架與殲16機12架伴護。與上述美日艦船，有隔「第一島鏈」之巴士海峽叫陣態勢。

最後，依據共機運8電偵機、運9通信對抗機活動方位、偵測電子信號可達觀通雷達2倍以上距離能力、共機群在台灣西南國際空域活動、美日艦船在相對之菲律賓海進行海空演練位置等，可推論，共機乃進行模擬空中電子防禦演練。據了解，美日海上聯合演習後，「卡爾文森」號航母、「埃塞克斯」號兩棲攻擊艦月內可能將返回母港休整；另「林肯」號航母等艦船將繼續例行性印、太地區航行自由任務。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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