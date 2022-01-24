又到了櫻花季，全台從北到南到處瘋櫻花，原本是中高海拔才有的樹種，硬被人們移植到平地，道路旁、公園裡、自家院落、甚至陽台...。於是乎，從鄉村到都市，到處人擠人，熱門地區路為之塞，車輛進不去、住戶出不來、垃圾丟滿地，賞櫻民眾摩肩擦踵，政府的防疫全成了屁！

於是乎，山林中原本的松、柏、檜絕跡了，換來的全是櫻花樹苗，為了投村里民的嗜好、為了選票，社區公園裡的花全被斬絕，換來一片緋紅，有的中間還夾雜著塑膠假花，也不覺膩味；花期一過，櫻花全成了枯枝爛葉，千山鳥飛絕，連鳥兒都不來了。

當然，植物本身並無對錯，然日本人迷櫻花，那是他們自古留下來的｢大和魂｣，台灣人又不是日本人，幹嘛跟著瞎起鬨？中國的歲寒三友松竹梅不好麼？

台灣護樹聯盟用「粉紅色災難」形容櫻花：「在人類強而有效率的大量繁殖之下，櫻花已經成為新的『有害樹種』。」不是嗎？環保團體一再呼籲不要走私、飼養、放生外來物種，植物難道不算麼？為了一兩個月的賞花期，台灣原本的天然特色全變了樣，農委會無限制地放植櫻花樹、日本也經常性地贈送台灣櫻花樹苗，是怎樣？農委會的專家全被掃地出門只剩下政客了嗎？

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