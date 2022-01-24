最近桃園新冠肺炎本土確診人數暴增，民進黨籍的桃園市長鄭文燦表示，全市醫療院所只要遇到上呼吸道症狀民眾就診，一律採檢；民進黨籍的高雄市長陳其邁也宣布，在醫院設立戶外呼吸道門診，看診外一律採檢或快篩。

如今桃園市和高雄市這樣做當然沒錯，但回想2020年民進黨的中央政府自陳時中和林靜儀等一眾綠委是怎麼告訴大家的？普篩會導致大量偽陽性癱瘓醫療量能、偽陰性民眾失去戒心到處亂跑反而造成破口，因此強調不能大量篩檢、不能普篩。

而且當初陳時中這套理論還不僅是針對所有民眾，2020年4月28日陳時中公布數字，表示有479萬5953人在過去1百天曾因為呼吸道相關症狀就診，而其中共有60956人被挑出來篩檢，並沾沾自喜地認為這種作法省錢又有效率，反對對於所有因呼吸道症狀就醫的民眾採檢。

不曉得如今鄭文燦和陳其邁的作法，有沒有讓陳時中感到臉腫腫的？不過陳時中也不是第一次被打臉，甚至他也常常打臉自己，大概已經習慣了沒知覺了吧？

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