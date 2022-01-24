去年12月21日，筆者於國內數個論壇發表「台灣人民應有Omicron大舉入侵之憂患意識」，文中筆者點出許多人已不再主動掃實聯制，而至少有30%的店家服務人員，也不再要求客人掃，強調COVID-19並非「講理的病毒」，鬆懈就是會挨打。

非常不幸，短短不到一個月，筆者的擔憂不幸言中。1月20日晚上，指揮中心公布由於兩位移工去吃桃園西堤未掃實聯制，因而未被匡列，又拖了約10天才發病，故20日當天晚上即累積出66例陽性，其中有移工也有本國人。

對於實聯制的疏漏，陳時中生氣了！陳時中於21日記者會大罵：「疫情退燒時大家放鬆、喪失警戒，但疫情再起時才怪東怪西。」陳時中更說簡訊實聯數量從每月最高逾5.6億則，到今年1月（截至21日）減少到只剩約2億則。問到要不要處罰西堤，陳時中說：「我不知道要處分誰。」

陳時中的口吻，就很像是一個無可奈何的長輩在碎碎念抱怨，但他完全忘記了他的身分不是普通的近70歲老人，他是部長！他是指揮官！實聯制數量大幅下降，是筆者這樣老百姓都可以從日常生活經驗中觀察出的，陳時中從後台更看得出，請問他做了啥措施？至少沒有做任何老百姓有感的發言與政策！

是人就會怠惰，不可能永遠有同樣的動力，至少從過去幾個月大眾仍堅持戴口罩的表現看來，台灣人素質已然是世界前段，但官員的素質有名列前茅嗎？

就以開罰西堤這個課題來說，陳時中作為指揮官，如果實聯制的法源規定沒有問題，那西堤沒有遵守規範，成為防疫破口，陳時中自然該依法開罰，也警惕國內其他的店家，不是嗎？陳時中不肯開罰，實在也讓人懷疑他是不願意得罪王品這一個國內大餐飲集團。如果說，不能開罰是因為法源不備，那為什麼不補足修法呢？

檢視陳時中與民進黨政府的防疫表現，姑且也不算去年3+11、不買疫苗卻要等待外國政府與國內團體捐贈、硬買500萬劑高端浪費打不完等荒唐表現的帳，就以現在來看，對於今年疫苗的規劃，我們只看到政府說他們已與莫德納又訂購2000萬劑，至於最重要的「到貨進度」，又只說會「陸續交貨」。

但單押一家難道是無風險的嗎？我們能確定莫德納推出次世代疫苗的速度、交貨的速度、以及次世代疫苗的效力一定優於BNT？一定能符合台灣人的實際需求？指揮中心只押一家外國廠商，會否還是為了替高端留擴充合約，多買幾百萬劑的空間？這些都是國人的疑惑，也是政府遲遲無法說明清楚的。

陳時中自己應要有警覺，他的聲望早已隨著去年防疫的各種問題而直直落。依據網路溫度計以「KEYPO大數據關鍵引擎」統計，自2021年7月24至2022年1月19日被視為可能參選台北市長之政治人物的網路聲量，發現陳時中隨著疫情變化，讓陳時中的表現與言論出現爭議，進而影響其好感度，網路好感度比值0.67，與其他可能參選台北市長的人選，如蕭美琴和吳怡農比較，陳時中墊底。這固然與他曝光較高有關，但也顯出陳時中過去那個全民防疫英雄的形象已破滅了大半，這難道陳時中不應該自我檢討？

最近幾日，每日本土病例都有數十人，更出現如圓山飯店廚師、礁溪長榮鳳凰酒店員工等不明來源病例，社區感染一觸即發。展望未來，無論是要拚清零還是要共存，都需要陳時中以及他的長官蔡英文、蘇貞昌，有清楚的規劃，並以開誠佈公的態度與民眾說明，而非只是馬虎帶過，或者拚運氣，若是繼續這種心態，陳時中的聲望恐怕還要再創低點。

（作者為網路媒體工作者）

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