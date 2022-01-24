自海運開通以來，世界各國交互往來，已成常態，尤其空運崛起，鐵、公路暢行無阻之後，儘管仍有少數地區發展較為遲緩，但總體說來，事實上已形成一個「地球村」了。

在這個「地球村」上，有幾百個不同政體締建的國家，而每個國家的對外發展，無疑都是以「貿易」為目的，多者輸出，缺者進口，無非都是為了增加自己國家的經濟收益，一方面改善民眾生活，一方面又鞏固自家的國力，更有甚者，是為了維護某一小撮人的政權及其既得利益。各國之間，相互協商，雖成立了若干大大小小的組織，標舉出許多冠冕堂皇的口號，但幾乎每個國家都是各存私心，是以本國的利益為最高的考量原則。

在這種情況下，所謂的「外交」，其實也無非就是打著「友誼」的招牌，作謀求私利的藉口，什麼正義、情義，都不過是混蒙的口號，誰相信誰就是獃子。

台灣的外交，由於在美、中抗衡的棋局中，民進黨一意孤行，自願作美國的馬前卒，因此遠較過去馬英九時代來得更加艱困，所謂的「邦交國」一連失去8個，引惹出島內許多批評及質疑的聲浪。民進黨為了平息這些聲浪，在美國的鼓動之下，便展開漫無目標的拉攏政策，凡是與中國有嫌隙的國家，便從「更名」開始，逐一拉攏；而拉攏的手法，則不外乎耗費大量的金錢，給予對方好處，藉此向島內展開「外交取得突破」的大內宣，以掩蓋外交的失策。

而若干國家，例如最近喧騰一時的立陶宛，便覷準了與中國交惡的機會，竭力想見縫插針，為其本國或是個別政黨謀利益。說穿了，就是看準了「有利可圖」這四個字，大作其「台灣生意」。其實「更名」一事，除了激怒中國外，台灣是完全沒有得到任何實質幫助的，但只要在「名義」上沾了一點邊，似乎就足以驕其國人，故也不計任何代價，即便是耗費鉅資，也甘於承受，完全罔顧台灣的經濟與民生。

中國大陸因種種原因，不准許立陶宛2萬多支蘭姆紅酒進口，在民進黨政府授意之下，國營事業台灣菸酒公司便慷慨接收；而為迎合立陶宛，更挹注了前後超過十億美元的「投資基金」、「融資基金」，以「協助建設」之名，大拋其媚眼。其結果是，剛更名未久，就傳出對方認為「錯誤的決定」的風聲。細窺其意，顯然是有意將此「台灣生意」做得長長久久，以企盼更多的金援。

如此的「外交」，等於是將台灣的資源，無休無止地輸送予外國，而未必能夠獲得互惠的好處。長此以往，世界各國有樣學樣，當然不可能會放棄這門「台灣生意」的好事業，到頭來，受到損失的，也只有台灣人民的納稅錢了。

做生意講究的是平等互惠，各獲利益，豈有完全一面倒只出不進的道理？更可怪的是，立陶宛的蘭姆酒，大陸售價是31元（折台幣約137元），但台灣菸酒公司的標價，竟高達600元，立陶宛不僅佔盡便宜，還真當台灣民眾是「盤子」（大傻瓜）了，這種「外交」，恐怕也只有民進黨政府做得出來！

（作者為退休大學教授）

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