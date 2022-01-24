蔡英文若真願意追隨蔣經國路線，當然不是壞事。只是蔣經國的反共，前期是為「反攻大陸」，後期則是作為統一的前提。蔡英文的反共，也是為了統一嗎？

蔣經國的說法包括：「只有在中國大陸的人民擺脫共產主義時，我們才會坐下來同任何人談判（統一）」，「中國大陸必須根除共產主義，國家統一的目標才能實現」。道理是很簡單的，反攻大陸需要反共，兩岸談判統一需要反共，但現在台灣社會的主流民意是維持現狀，反共的意義何在？說白了，是在滿足年輕世代對北京不滿的情緒。

相形之下，國民黨的「和共」路線，的確是對年輕族群不討好，年輕人會覺得國民黨很「孬」，中共都在打壓台灣了，還跟他和，和個屁！大概是這樣的感受。

但人不會永遠年輕，等到歷練多一點也會懷疑，跟大陸對抗，對台灣的下一代到底是利是弊。舉一個簡單的例子，民進黨說兩岸貿易是「中共需要台灣」，民眾被騙久了自然會開始起疑：「那反共的民進黨，為什麼要滿足中共對台灣的需要？」

古訓「但行好事，莫問前程」，國民黨若覺得「和平」是對的，那就努力堅持吧，剩下的就是人民的選擇了。

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