過去兩年，在疫情肆虐的衝擊下，全球經濟都受到很大的影響，不但經濟成長率大幅波動，而且產業結構也出現大幅變化。最明顯的例子，就是當大多數產業出現萎縮的時候，只有醫療產業和電子產業呈現一獨枝秀，前者明顯與疫情有關，而後者則受惠於遠距經濟的發達。由於電子產業本來就是台灣的強項，現在受惠於疫情持續的影響，過去兩年電子相關產業對台灣經濟的影響更為明顯。同時，由於大多數台灣的電子大廠都在大陸設廠，因此我們的電子零組件又以輸往中國大陸為主，因此當大陸電子產品出口不斷擴大時，台灣對大陸出口的比例也跟著上升。最終的結果是，我們看到台灣出口產品往電子產業集中，同時，出口地區也更往大陸傾斜。此種出口產業與地區雙雙集中的現象必然會造成經濟風險的增加；而且現在看起來疫情似乎不會在短期內結束，也就是說，此種產業集中的趨勢似乎也不會停下來，政府部門應該有更積極的作為，來因應此一現象。

先看看過去兩年電子相關產業對台灣經濟的貢獻。2020年初疫情爆發，當年全球貿易量下滑8.2%，但是台灣全年出口卻成長4.9%，其中最重要的原因就是因為電子相關產業出口成長率達到17.9%，抵消了其他產業出口減少8.4%的窘境。在電子相關產品出口大幅成長情況下，當年其占台灣總出口比例由前一年的50.4%上升到56.7%；同時，因此而拉動台灣經濟成長率達到6.39%。不過，因為電子產業進口成長11.4%，主要是一些機械設備和零組件，這些進口導致GDP減少2.62%。在出進口相抵之下，2020年電子相關產業淨出口帶動台灣經濟成長率達到3.77%，而以當年經濟成長率3.36%估算，電子相關產業淨出口對台灣經濟成長率的貢獻率達到112.2%。也就是說，2020年台灣經濟成長的貢獻幾乎完全來自電子相關產業的出口。

到了2021年，全球景氣回溫，全球貿易量大幅上升9.7%。在全球貿易增加的帶動下，台灣各種製造業產品的出口也大幅上升，整體出口成長率達到29.3%；其中非電子產業的出口成長率為32.8%，而電子產業成長率也有26.6%。在扣除進口之後，電子產業淨出口拉動的經濟成長率仍然達到2.28%，占去年經濟成長率6.08%的37.5%。再說，在電子相關產業的大幅增加的進口品中，主要都是一些機械設備，也因此同時提高了台灣總體投資成長率達到18.8%，這也是近年來少見國內投資大幅增長的現象。也就是說，去年電子相關產業對台灣經濟成長的貢獻應該遠超過37.5%。

傳統以來，電子產業在兩岸之間就存在著緊密的上下游關係，當全球對於電子產品的需求增加時，大陸電子最終產品的出口就會增加，從而帶動台灣電子零組件對於大陸出口的增加。2020年台灣電子相關產業出口成長率達到17.9%的同時，台灣對大陸出口的成長率也達到14.6%，遠超過對其他國家或地區的出口，也使得台灣對大陸市場的出口依賴度提高到歷史新高的43.9%。同時，在扣除台灣自大陸進口的減項之後，當年台灣對大陸淨出口拉動台灣經濟成長率達到2.74%，占當年經濟成長率3.36%的 81.6%。

2021年台灣對大陸出口成長率更高達24.8%，其拉動台灣經濟長率達到6.64%，在扣除進口的減項之後，台灣對大陸淨出口成長率拉動的經濟成長率達到3.10%，占去年我國經濟成長率6.08%的51.0%！也就是說，即使去年台灣恢復對全球的出口，但是中國大陸仍然是台灣最大的出口市場，占比達到42.3%，表示台灣對大陸的出口依賴度仍然是最大的！

今年以來，受到Omicron快速傳染的影響，全球疫情絲毫沒有減緩的跡象，台灣的疫情也出現蠢蠢欲動的情況，也就是說，過去兩年經濟變化的趨勢似乎還會持續下去，未來台灣很可能會更依賴電子產業和大陸市場，因此市場過度集中的風險必然會愈來愈大。所以，未來政府應該在分散產業和分散市場上的相關政策，做出更大的努力才行。比方說，在分散產業方面，政府應該花費更多資源鼓勵其他產業的發展，包括能源產業和生技產業等等；另一方面，政府應該努力的參與多邊FTA，包括CPTPP與RCEP，來幫助傳統產業爭取更多國際市場，達到分散市場的目的。

（作者為政大經濟系兼任教授）