未來5年，2023至2027，台海關鍵時刻已迎面而來。

2019年1月2日，中共領導人習近平首度提出「兩制台灣方案」；兩年多之後，2021年底，中共十九屆六中全會通過中共第三份歷史決議，正式提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」；因此接下來，在預定今年底舉行的中共二十大中，針對台灣問題會提出什麼樣的新決策部署及新主張，備受各方關注。

「兩制台灣方案」是北京當局針對兩岸統一後一國兩制如何在台灣運作的探索，經過兩年多，主要框架和核心內容相信已接近成熟。從最近釋放出的一些信息可見一斑：如兩岸統一後台灣選舉照樣進行，但支持台獨的政黨及人不能參選，如統一後台灣的財政收入可全部用於改善民生等。但「總體方略」不同，總體方略是在新時代中，中共為解決台灣問題的全面的、系統性的、一整套的方案與步驟，其中肯定包括了：一、主觀上追求及想要實現的目標；二、客觀上對全面形勢（大陸、台灣、美國、日本、亞太等）的準確評估研判；三、各種可行的策略與步驟；四、最終實現兩岸統一後，對中國邁向復興之途及中國重返世界中心的意義等。

對照當前的形勢，解決台灣問題實現兩岸統一作為中華民族偉大復興的必要條件已是板上釘釘、無庸置疑的事了，核心的關鍵還是在於對整體形勢的評估研判。從北京角度看，對美國以台制華及對台灣倚美謀獨的傾向應已不會懷疑，對台灣年輕一代持續「獨化」也必升高警惕，因而對促統逼統的壓力日增；與此同時，中國vs.美國在西太平洋的軍事實力，與大陸vs.台灣在台海的軍事實力，均持續在朝前者傾斜，這時大陸的促統逼統提供了日增的有利條件；剩下的關鍵，就在於拿什麼來讓台灣當局做出接不接受的決定，這就是所謂的「兩制台灣方案」了。

最近海峽兩岸有各種觀點提出，比如「大陸將單方面、一次性處理台灣問題，不跟台灣談判」；或「大陸將按自己步調建構起單方面解決台灣問題的新機制」；「二十大將針對台海形勢的最新變化和對台工作的目標任務，提出新的重要論述」；及「戰爭的可能性是存在的，和統談判如果破裂，那還得武統」；還有「未來5年，是解決台灣問題、實現統一最為關鍵的時期」等等。

與此同時，還有3個背景形勢值得注意：一、2021年共機進入台灣防空識別區近1000次；二、國台辦主任劉結一去年元旦講話，提統一只有一次；今年元旦講話提到統一有21次；三、中共外事辦主任楊潔篪與美國國安顧問蘇利文去年10月在瑞士蘇黎世舉行面對面會晤後，中美雙方正在安排近期內舉行再一次的會晤，會談可能涉及「核心」國家安全問題。

個人的觀察與研判：一、無論中美之間或兩岸之間，北京明顯已掌握了主導權；二、主導權將通過總體方略加以落實；三、兩制台灣方案作為統一後的治台藍圖將在二十大後正式提出，並「要求」台方剋期展開並完成談判；四、「和統談判如果破裂，那還得武統」；五、未來5年是關鍵時期。至於為何是5年，明白人一想就知。（作者為鳳凰衛視資深評論員）