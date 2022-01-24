蔡英文總統出席經國七海園區開幕典禮，並致詞肯定蔣的「反共保台」路線。藍營政學兩界咸認，這是蔡挖國民黨牆腳的宣傳策略，因此甚為憤怒。但我卻以為，蔡英文能肯定蔣經國的反共保台，對藍營而言，實在是天上掉下來的禮物。因為，蔣的反共保台，雖然說反共，但是絕不反中，其思想精華就是「三民主義統一中國」！

蔣當然反共保台，但是，反共保台的執行方略為何？中共於1979年發表《告台灣同胞書》，對台強力和平統戰，蔣經國於是在1980年提出「三民主義統一中國」做為反制。這是基於《中華民國憲法》，而且具有時代意義，能夠與時俱進的反共保台方略。

中國國民黨在第12次全代會中，也通過將三民主義統一中國，做為政治綱領。蔡英文深受蔣經國學校畢業的李登輝前總統提拔，又做過陸委會主委，對蔣以三民主義統一中國做為反共保台的最高指導方針，應該是心知肚明的。

三民主義統一中國既然是蔣在反共保台上的終極主張，在討論蔣的兩岸思想時，不能分割。那麼，蔡之大力肯定蔣的反共保台，豈不是在暗示社會大眾，她支持三民主義統一中國的兩岸政策？這對藍營的宣傳戰或認知作戰而言，當然是好事！難道蔡總統能否認，蔣經國的所有反共保台思想，最後不是匯集在三民主義統一中國的理想之中？

其實，蔡支持三民主義統一中國也是合理合法。難道她不是中華民國總統？難道她沒有宣誓過要恪遵《中華民國憲法》？難道《中華民國憲法》不是立基於三民主義？難道《中華民國憲法》沒有界定兩岸現況是「國家統一之前」？如果答案都是肯定的，蔡總統支持三民主義統一中國的反共保台，又何怪之有？

所以，藍營對於蔡英文支持蔣經國的反共保台，應該歡迎高興才對。因為，歷史事實是，蔣的反共保台，就是三民主義統一中國的兩岸政策主張。國民黨一直為了兩岸路線找不到出路，而且也因為本土化等定位問題搞得四分五裂，更被民進黨打得滿頭包。在今後的選舉中，國民黨應該大力宣傳，「反共保台就是三民主義統一中國；三民主義統一中國就是反共保台」，而且，蔡總統已經高度肯定了反共保台！

在對內宣傳方面，國民黨不要害怕民進黨打蔣經國牌，而應該用正面態度歡迎蔡英文對蔣經國的肯定。問題關鍵在於，如何界定「反共保台」？對國民黨而言，蔣經國的反共保台思想精華，當然就是三民主義統一中國；這是正式文件紀錄在案的歷史事實。

國民黨應該大聲告訴民眾，蔡總統支持的反共保台，其實就是蔣經國提出的三民主義統一中國！

（作者為中國文化大學教授）