蔡政府最近對紀念故總統蔣經國的活動，加大了正面肯定的成份，外界認為這是蔡英文總統有意打「蔣經國牌」，不僅直搗國民黨神主牌，搶攻藍營基本盤，更擴大爭取中間選民認同的「陽謀」。另一方面，民進黨內也出現了批評之聲，讓外界不解這究竟只是蔡英文個人的意思？還是民進黨又玩起慣用的兩手策略、互扮黑白臉了？

從民進黨前立委段宜康批蔡英文「難道我們會去肯定希特勒復興德國嗎？」到行政院長蘇貞昌說「不會因獨裁者晚年的慈眉善目，忘記他過往的滿手血腥。」這兩人比喻之荒謬、用詞之惡劣，已經超過替蔡英文「平衡一下」的分際，明顯就是和蔡唱反調。可見蔡對蔣的中性說法，並未獲得民進黨內充分共識，應無所謂唱雙簧的操作。

以蔡英文當前在綠營的威望權勢，大概不會再有人敢捋龍鬚頂撞她，也都會看層峰意欲何為怎麼發展下去。儘管黨內有人為段、蘇緩頰說，兩人都是從威權時代開始打拚，受蔣經國政治壓迫，「怎可能推翻獨裁政權，又去肯定獨裁政權？」問題是，當年真正受到威權迫害的施明德，反而對蔣經國有更公正的評價，何曾輪到段、蘇二人如此大言不慚？說白了，以段、蘇的政治個性與格局，恐怕也無法恢弘超然，唯有蔡總統夠資格與影響力，能對蔣經國做出真正有高度與深度的評價。

接下來，要求「經國七海文化園區」改名的促轉會，在5月結束前是否還會有其他動作？「去蔣化」之下的中正紀念堂何去何從？已經越走越偏、蒙上黨內政治鬥爭陰影的「轉型正義」，會轉出新做法還是陷入死胡同？都值得觀察。

有關蔣經國的歷史功過，連日來議論頗多，若從藍綠不同立場來看，幾乎已經到了一個經國，各有表述，甚至各取所需的地步。蔣經國的政治性格與表現，原本就非常複雜，尤其他治理的台灣，又處於一個大翻轉變動的時代環境中，更不能從單一視角論斷。

評論歷史人物的功過是非，一是要從當時的時代環境，以相對的理解而非今天的標準來看，二是不只要檢討過去，更要往前看其關鍵性的影響，這也是史家與政治界評斷蔣經國雖功過皆有，但總體而言功大於過，因此民間社會才會感念至今，民調居高不下的真正原因。

蔣經國治理台灣的最後階段，一是開放大陸探親，開啟了兩岸由分而合的關鍵點；二是他的保台之道，從過去老蔣枕戈待旦的反攻大陸，導向了和平交流、互泯恩仇的準備；三是開放黨禁、報禁，才有後來言論自由的興盛與政黨的輪替。今天紀念蔣經國，並非為了神化他的政績，更不應局限在選戰操作的權謀上，這才是紀念一個大政治家真正的價值與意義，也是指引國家方向正確前進的養分，更是以今視昔，警惕國家不要再走回頭路的指針。

任期進入下半場的蔡總統，此時開始肯定蔣經國的動機，其實不必也無法揣測，因為對手的動機難猜，更易扭曲，即使抱持對其有利的動機，只要對國家、對大局有利，便是做了對的事。蔡英文處身的時代環境也很複雜，打「蔣經國牌」的奇正反合，她必然更需與時俱進；倒是國民黨諸公，除了謁靈之外就束手無策了嗎？