美國總統拜登19日舉行就職周年記者會，希望藉此重振領導威信，結果居然對俄羅斯可能侵略烏克蘭「開綠燈」，結果反而升高烏克蘭緊張情勢，美國被迫啟動緊急軍援，並開始撤離外交官眷屬。國內外問題雙重壓力下，拜登期中選舉考驗更難過關，2024連任之路荊棘遍布。

拜登危機處理 進退失據

拜登的「政治蜜月期」只有半年，2021年8月倉促自阿富汗撤軍，再加上新冠肺炎變種病毒Omicron捲土重來，拜登的支持率就開始下滑。進入2022年後，情勢更為惡化，多項重大法案與措施在國會受挫，高達7%的通膨創40年紀錄，美國人民荷包嚴重縮水，這些都是執政的毒藥，拜登的支持度因此一蹶不振，只有42%左右。

學者專家早已警告，當前美國實力已無法同時因應兩條戰線，特別是中、俄2個幾乎同等級的強權。拜登政府鎖定中共是美國及世界秩序的最大挑戰與威脅，但當主要力量及注意力轉向印太地區之際，俄羅斯看到機會，北韓與伊朗也蠢蠢欲動，普丁對烏克蘭的野心昭然若揭，但美國回應消極、被動，拜登又連續發言失當，似乎已經亂了方寸。

拜登身陷困境最大的癥結在他自己。他有政治理想，但缺乏足夠實力為後盾，又經常誤判形勢。拜登政府的代表作1.75兆美元《重建美好未來法案》受挫，現在可能化整為零，「能留多少留多少」；明知沒有掌握足夠票數，要強行推出《投票權法案》，結果鎩羽而歸，拜登又不服輸，在記者會中揚言，今年的期中選舉可能因而「不合法」，這種偏激論調與川普拒絕接受2020總統大選結果不相上下。

拜登把反對廢除國會「冗長辯論」議事規則的人貼上「種族主義者」標籤，製造了更尖銳的對立，如民主黨在期中選舉中失去國會兩院多數優勢，將嚴重傷害拜登喜好標榜的「實力地位」，其效應將擴散到對外關係。

烏克蘭已成為最危險的地區，美、俄積極交涉，即使俄羅斯按兵不動，但對烏克蘭、甚至北約形成的軍事威脅已是既成事實，拜登政府處理烏克蘭危機進退失據，處處被普丁牽制，美國今天陷於軍事外交危機與以美中戰略競爭為主軸的戰略設計、俄羅斯與烏克蘭錯綜複雜關係、普丁的野心與手段、美國軍力與承諾過度延伸、以及拜登個人行事作風都有關聯。

對台實質幫助 遠不及烏

從北溪二號天然氣輸送管線到烏克蘭問題，美國本身籌碼不多，拜登不是太早掀開底牌，就是發言失當，傳達錯誤、混亂訊息，令烏克蘭與北約國家為之震驚與挫折。

拜登在12月就表明美國不會出兵烏克蘭，在19日的記者會中又發表令人震驚的「小規模侵入」評論，引發烏克蘭總統回嗆：「我們想要提醒強國，沒有所謂小規模入侵與小國之說。如同痛失親人的時候，並沒有小規模死傷及輕微悲傷一樣。」

台灣與烏克蘭相隔遙遠，面對不同的威脅與壓力，但兩者都成為大國戰略競爭的棋子，拿來相互試探底線，雖然大陸無意採取軍事行動，潛在的危險性卻不容低估。美國對台灣與烏克蘭問題一貫保持戰略模糊，但對烏克蘭的實質幫助卻遠高於台灣。

美國自2014年起已提供烏克蘭27億美元軍事援助，2021年批准了6.5億美元軍事援助，90噸的軍火日前已運抵烏克蘭首都基輔，加拿大、英國、荷蘭等國也伸出援手，烏克蘭得到相當的國際奧援。反觀台灣，除了美國承諾提供台灣充分防禦能力，而所有費用必須由台灣承擔，其他國家除了表達關切台海的和平穩定，多不願介入兩岸事務，遑論提供台灣安全協助與保證。

大陸仍強調和平統一，一般判斷2022年美中台三方將以國內事務優先，大陸不會採取軍事行動，但是美中戰略競爭仍將持續，中共推動統一進程更不會停頓。美中強權對抗，沒有任何一方可以戰勝或取代對方，終局不決定於軍隊的規模、武器的多寡與戰場的勝負，而在政府的治理效能、人民的素質與生活，及社會經濟制度的實際表現。迷信美國承諾與實力的民進黨政府，應以客觀的態度，從中梳理出理性的方向。