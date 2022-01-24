日本台灣交流協會代表泉裕泰都說開放福島核食進口和日本同意台灣加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）無關，但民進黨政府似乎已決定在農曆年後加速開放核食進口的步調。同時，也有黨政人士放出風聲說，今年適逢中日建交50周年，擔憂北京「超車」全面開放日本福島食品，藉以爭取日方支持中國加入CPTPP。

中國超車台灣全面開放福島核食進口，日本就會點頭同意中國加入CPTPP？台灣開放福島核食進口，就能加入CPTPP？

CPTPP現有11個會員國，入會申請採共識決，必須全體會員國同意，才能加入。也就是說，每個會員國都有否決權。換言之，在其他條件不變的狀況下，就算台灣超車中國，全面開放福島核食進口，贏得日本的歡心，並不保證其他10個會員國都會同意台灣加入。

從理性抉擇模式來看，當11個會員國面臨兩岸同時提出入會申請時，會如何抉擇呢？當然是「兩利相權取其重」！誰入會最有助於自己國家的經濟發展，就先同意誰入會！中國大陸市場擁有14億人口，相較於台灣2300萬人口的市場，對任何一個會員國而言，都是不能拒絕的誘惑。

何況，台灣與大陸的貿易總額遠遠超過台灣與CPTPP會員國的貿易總額，基於「彼可取而代之」的心理，哪個會員國會傻到「抓小放大」，接納台灣入會，卻拒絕中國？

從兩利相權取其重的角度看，兩岸申請加入CPTPP一案，勝負已定。北京擁有的市場優勢，根本無需全面開放日本核食進口來換取加入CPTPP。所謂開放萊豬進口、開放日本核食進口，可換取加入CPTPP，純屬無稽謊言！且，台灣若能加入，肯定是在中國大陸之後，絕無超車可能！

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