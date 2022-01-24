中美兩國的經濟貿易結構多有不同，但是至少有一個共同點，那就是都經不起貿易上的打群架。

加拿大總理於2021年12月25日號召西方抱團對抗中國的類似十字軍東征，法國總統馬克宏稍早在2021年12月9日演說稱，要消除歐盟27個成員國之間的障礙，讓「歐洲在世界上變得更強大和充分擁有主權，從而能自由進行選擇和掌控自己的命運」，要組織歐洲的40多所頂尖大學，追趕美、中兩國等的科技創新，並強調低碳氣候。然由其演說不難看出，法國仍不敢公開與美國或美國所領導的北大西洋公約組織（NATO）分庭抗禮，稱要與NATO同進退，共同應對外來挑戰。演說辭藻華麗，卻隱藏不了其歐洲十字軍心態。

以美國為首的西方，其人口約占世界人口（77億）的14%，GDP約占世界（87.3兆美元）的60%，外貿約占世界（18.1兆美元）的63%，穩執世界牛耳，但換個角度看，大陸是世界第一大工業國，但與俄羅斯一樣，不是西方國家，如果成為眾矢之的，也是其來有自。

令人好奇者，美國務院一再聲稱中國威脅論，且步步進逼，儼然似十字軍東征的架式，中美關係像是重重危機，不過大陸本身是經濟強國，且應已初具二次核打擊能力，而長於經貿的大陸和長於核打擊的俄羅斯之間的經濟與軍事關係似乎已形成不見諸文字的強勢攻守同盟，今中美兩國元首又已定調美、中關係是最重要的國際關係，只能搞好、不能搞砸，雖然美俄在烏克蘭看似劍拔弩張，但以此判斷，此時大規模的武力衝突或經貿科技制裁應不會發生，若仍有似乎十字軍東征的美國務院版或國會版，只能是虛功一場。

現在美國與歐洲發達國家不幸都飽受新冠疫情惡化之患，2022年1月20日美國NPR新聞稱最近的Omicron毒株已被證實惡化了美國就業率，從各國抗擊新冠病毒的每百萬人的死亡率看，大陸更是世界抗疫最有效的模範。此時各國需要全心打點國內經貿，若還有要抱團對抗中國的，其議程應會被擱置，要打貿易群架更是不能了。

在經濟上，美國2021年的GDP約為21.43兆美元，大陸的2021年的GDP為114.3670兆人民幣，約為18兆美元，兩者相差僅20%左右，唯美國對世界經濟影響力比中國要大很多。但若只論經濟實力，如果扣除美國的以民間訴訟為主的法務官司所產生的GDP（大陸基本上沒有這筆GDP開銷），究竟目前是美國經濟實力較大，還是大陸經濟實力較大，究竟誰是世界最大經濟體，恐怕很難驟下定論。誠如有專家說過，中、美的經濟已是你中有我，我中有你，分不開的了。

大陸2021全年GDP增長8.1%，人均GDP超過1.2萬美元，已成功跨越了中低收入陷阱，是世界最大的進口來源國，第二大的出口來源國（次於美國），大陸14.34億人口中約有13.6億人已享有仍在不斷改善中的全民健保，其規模也是世界第一（台灣擁有相信是世界最好的或最好之一的全民健保，但規模相對較小）。

當然大陸仍須戰戰兢兢，如履薄冰以赴。果不其然，2021年大陸一般貿易進出口，竟在全球疫情嚴重之下逆勢同比增長了24.7%，帶動了大陸與三大貿易夥伴東盟、歐盟、和美國之間的進出口都同比分別增長19.7%、19.1% 和20.2%。與一帶一路沿線國家的進出口也同比增長23.6%，而與2021年剛生效由大陸主導的世界最大自由貿易區RCEP的進出口更同比增長18.1%。

從這些數據看來，雖說次要爭執不斷，世界經貿並無中美之間壁壘森嚴的跡象，反而是生意火熱，數據也顯示大陸GDP已超過世界GDP的18%，處於眾所羨慕的國際地位，所以能老神在在，冷靜地處理來自各方的挑戰與機遇。大陸已要加入由美國主導的CPTPP，因台灣外貿對大陸的依賴程度很高，而台商據知已有大陸國民待遇的保護，一如台灣雖在RCEP之外但受到的影響卻小一樣，無論台灣加入CPTPP與否，對台影響都不會太大。大陸現貢獻全球每年經濟增長的1/3以上，所以台灣基本上能夠與大陸亦即是與世界經貿同榮的。

綜上，中美等世界主要大國別無選擇，只能合作造福全球，不打貿易群架，如此重重危機，就是重重生機。

（作者為航太工程師）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※