值茲中華傳統文化農曆春節將屆，回顧海峽兩岸互動關係的波濤起伏，值得主政當局謙卑省思，如何本諸「知己知彼、百戰不殆」的古訓智慧，尋求避戰、互利雙贏的前景！

今歲適逢「九二共識」30週年，遙想當年海基、海協兩會往來磋商達此協議，其實是存在著「一中各表」的最大公約數；這從我方海基會之書面存檔文件，不難找到正確答案。大陸國台辦發言人在去年3月記者會還表示：「『一中』就是大陸和台灣同屬一個中國。」這正是基於「大屋頂中國」概念的兩岸平等地位之思維。然而由於某些政治意識形態的操持，使得「九二共識」的本旨受到扭曲，終而惡性循環，遂致形成互動的困境；亟待各方回歸正軌，為兩岸和平穩定一起前行。

其實海峽兩岸本就存在著「血緣」、地緣」、「文緣」的歷史事實。而且在憲制法理之基礎上，《中華民國憲法》暨增修條文，以及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》暨施行細則，亦明白顯示「兩岸同屬一中」暨「統一目標」的旨意。至於經濟領域，去年一年台灣對大陸享有貿易順差高達1700億美元之鉅；這正是合則兩利的客觀情況，值得珍惜。

距今剛好整整20年之前，也就是2002年1月24日，大陸國務院副總理錢其琛發表：紀念「江八點」發表七週年的講話，體現友善立場宣稱：「歡迎廣大民進黨成員，以適當身分到大陸參觀訪問，增進了解。」同時也明白指出：「廣大台灣同胞要求當家作主，與極少數人搞『台獨』是有本質區別的。」顯示願意理解台灣人的想法。

厥後，在2005年3月，大陸制頒「反分裂國家法」之過程中，中共總書記胡錦濤也曾在全國人大公開場合宣稱：「既然我們說台灣與大陸同屬一個中國，就不存在所謂大陸和台灣誰吞併誰的問題。」又說：「貫徹寄希望於台灣人民的方針，絕不改變。」

從而可知，北京當局也認知：「九二共識」的內涵，乃是要兩岸平等相待，以期互利雙贏。而今，中共於去年11月公布「第三次歷史決議」，提及「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，顯示大陸當局對台工作出現了新的理念與政策構想；因而引起各方關切！

吾人期盼，在新冠疫情肆虐人類之際，海峽兩岸應循合理的溝通管道，回到互相體諒、彼此理解的昔日情境；本諸前述的善緣正軌，爭取緩解困局之機會。特別是台澎金馬內部，理當拋開藍綠對立、內部撕裂的政治算計，為百姓福祉而開拓兩岸關係之和平發展。

（作者為中華人權協會名譽理事長）

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