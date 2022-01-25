失望至極的楊惠敏回到家鄉，卻看到更悲痛的事。

她的弟弟被姐姐的愛國壯舉感動，也去從軍，為國犧牲。她的父親因為女兒在黑獄、獨子戰死，竟鬱鬱而終。只剩下年邁的母親，裹過小腳的老太太，和外孫女住在鎮江鄉下。楊惠敏哭倒在地，不知一切苦難所為何來？

她在家鄉住了半年，毫無出路，只感到前程茫茫。她覺得，此生從一個爽朗正直的熱血愛國青年，一個受敬重的八百壯士獻旗童子軍，可以出國留學開創前程的少女，卻淪落到黑牢死獄，沉冤莫白，一切都被胡蝶給毀了。失望至極的她聽到朋友給她一個訊息說，剛光復不久的台灣有一個教書的工作機會，要不要去應徵？帶著遠離家鄉，離開傷心地的期望，楊惠敏在1947年來到台灣。在台北女子師範學校、金甌女中擔任體育和童子軍課的教員。

一個人在台灣的她，有一些學校女伴一起聚會。她們看到她的名字，了解她的身世，卻見她鬱鬱孤獨，深表同情，就找她一起聚餐。有一次，他們要去台大一位體育教授朱重明家聚餐，便邀她一起去。席間有人談起楊惠敏那離奇的遭遇，到現在還常常半夜做惡夢，哭著驚醒，夢見自己在渣滓洞被刑求，很可憐，在台也無人照顧。

朱重明後來對她說：「如果妳願意，不嫌我們年紀差很多，就嫁給我吧，我可以保護妳。」

朱重明生於1887年，早年跟著陳英士參加同盟會，在秋瑾被殺後，陳英士派他去暗殺接替的巡撫，隨即搭船流亡日本。當時日本對同盟會採取庇護政策，因此並不需要簽證。朱重明在日本學習體育、軍事，希望強身報國，辛亥革命成功以後，陳英士擔任上海市長，他做了郵電局長。

抗戰時到重慶教體育。當時體育在中國還是一門新興的學科。

1945年抗戰勝利，台灣光復後，由於殖民地時代台灣的體育課目只有日本人才能教，因此需要大量台籍體育教師。朱重明於是受邀來台灣，進入台大，負責安排課程，盡快培養體育教師。因為台灣有太多中小學有此需要，因此他的使命是盡快培養3000名體育老師。

也因朱重明在體育界的輩分高，所以他會邀請年輕輩的體育老師在他家聚餐。才得以結識楊惠敏。然而他們終究差了33歲，他怕楊惠敏不願意。

此時，受盡苦難的楊惠敏只求有一個安全、安穩、可靠的人可以依賴，何況她也已28歲，在當時算是高齡未婚的女子，因此很快就同意了。兩個人雖然有年齡差距，但楊惠敏在渣滓洞被折磨了3年半，出來時，一臉滄桑，看起來竟比實際年齡老了10歲。

壯年時期的楊惠敏與長子。（圖：楊渡提供）

結婚後，楊惠敏依照當時習俗，搬過來住溫州街的台大宿舍，也辭去工作。朱重明希望她擺脫舊日陰霾，重新開始，因此幫她改名為楊希賢。就只希望她當一個賢慧女子，不再做那衝鋒陷陣的女俠。

他們的家在溫州街18巷，隔壁住著臺靜農，對面是殷海光、彭明敏。家的院子不小，楊惠敏勤勞，想貼補家用，就把房子後面的小房間租給學生，自己還在院子的圍牆邊隔了一塊地，用來養雞。每天早晨，為了消除雞糞的味道，她會穿著長筒雨靴，用水龍頭沖洗。就有一次，她剛洗完雞舍，沒來得及換鞋，就去兒子的小學送中午的便當。那時還沒有營養午餐，學生的便當都得自己帶。當她送到教室時，朱復轟的同學都笑問他：「你媽媽怎麼了？天氣這麼熱，又沒下雨，怎麼穿著雨靴？」害得他不知如何是好。

朱復轟一直覺得，媽媽只是一個鎮江鄉下來的孩子，祖父本來鄉下農民，因緣湊巧，救了一個跌落在鄉間小路上的牧師，牧師為了報答，介紹他的女兒去讀剛剛創辦的教會小學，畢業後繼續唸中學，因為沒有考上大學，在上海工作，卻不料碰上八一三淞滬會戰，最後成為四行倉庫獻旗的英雄。然而，在媽媽的本性裡，總是有那麼一種鄉下人的耿直和土氣，像泥土一般厚實，非如此不可的堅持。碰到那奸巧詭計，她除了自己恨得心中鬱結暗黑了一大片，竟毫無辦法。就這樣把恨意吞在心裡。

那時還沒有憂鬱症的概念，朱重明只知道她很不快樂，半夜常常被惡夢驚醒，哭呀哭個不停，在黑暗中，就那樣坐著，看著幽暗的天色，直到天亮。1949年生下了第一個孩子朱復圭，1953年生下第二個孩子朱復轟的時候，朱重明已經67歲了。

中年時期的楊惠敏與先生和兒子。（圖：楊渡提供）

童年的時候，朱復轟常常看見母親獨坐在幽暗的一角，默默流淚。她的眼窩也深深鎖著一層霧一般的憂傷。有時她會突然發怒，大聲罵人，卻又不知為了什麼，自己又沉鬱下去，默不作聲。有一次父親只說了一句「菜怎麼有點鹹」，母親就把所有菜都倒入垃圾桶。父親怕爭執，常躲在學校研究室。而他和哥哥只能靠著父親請來的保姆照顧生活起居。有時，母親發病的時候，朱復轟會怕得爬到家後面的大樹上，躲在那裡，直到母親不再生氣。

後來，朱重明認為這樣也不是辦法，於是鼓勵她把這一段歷史寫下來。楊惠敏在書寫中，一點一滴，找回當年那些記憶的細節，四行倉庫的橋邊，英軍協助的溫暖，炮火紛飛的爆炸，槍林彈雨的冒險，苦難流亡的勇敢，美國之行的風光，各國政要接見的榮光。那些被幽暗壓抑的記憶，逐一歸來。她彷彿在寫作中，找回那個熱血愛國、奮不顧身的女童子軍，那個被關押在渣滓洞的黑牢裡，等待拯救的楊惠敏，更找回那勇敢俠情的本性。

她彷彿透過寫作，把自己一生的冤屈，一腔的怨恨，一生的榮光，一次訴說。

1969年，《八百壯士與我》一書出版了。雖然沒有引起太多注意，但她把書送給了孫元良，以及當年參加過抗日的老朋友。這一段記憶，仍鼓舞著人心。

1969年，83歲的朱重明從台大退休，隔年就過世了。

1971年，由於外交失利、失去聯合國代表權，台灣興起一陣愛國宣傳片的電影熱潮。先是《英烈千秋》繼之《八百壯士》。

《八百壯士》籌拍之初，導演丁善璽知道楊惠敏故事，其人也在台灣，非常興奮的前來請教。楊惠敏也非常高興，和導演、劇組熱切交流，說著當時的場景細節和許多人的事跡。當她看到導演要林青霞游過蘇州河，將國旗送進四行倉庫，忍不住糾正說：「不是這樣啊，當時我是用爬過去的，在鐵絲網下面爬的。出來才是游水的。」然而丁善璽說：「妳就別管那麼多，電影就是要有戲劇性。妳那樣拍不好看。反正送國旗就對了。」最後她只好將歷史原貌說說就算了。

1976年10月5日「八百壯士」影片在香港上映，中影為加強宣傳，特由飾演當年女童軍楊惠敏的女主角林青霞（右）和楊惠敏穿了童軍服赴港。兩人在機場留影。（姚琢奇攝）

電影出來後，造成非常大的轟動，宣傳的時候，找了她和林青霞合照。後來蔣經國還在陽明山中山樓舉辦電影放映會，邀請她去出席。電影放映到中間，銀幕上的楊惠敏獻了旗，謝晉元用兩根竹桿接起來，把國旗升上去的時候，響起雄壯的歌聲。此時台下的楊惠敏竟激動得不能自已，突然站起來大喊：「立正！敬禮！」自己還舉手行童子軍禮。

電影院裡，觀眾都驚呆了，不知如何反應。此時，蔣經國竟然跟著站了起來，挺直了身體。蔣經國一站起來，旁邊沒有人坐得住了，一起站了起來。直到那激情的一幕結束。

那個激情熱血、慷慨激昂的楊惠敏回來了。

書的寫作，電影的放映，讓楊惠敏終於擺脫憂鬱症，重回人間。此時她已經白髮蒼蒼，雖然只是50幾歲，卻像60幾歲的老太太。但她的臉上，終於流露出開朗的笑容。她終於撐過來了，開始和老朋友聚會，開心的參加各種紀念抗戰的活動。她像年輕時候一樣，喜歡雙手叉腰，像個女漢子，接受拍照。

她依舊像個女俠，倔強自重。有一次，朱復轟想進電視公司工作，請媽媽能不能幫忙去說一聲，她毅然道：「媽媽從來不求人。」

每次受邀演講，談到往事，她總是一再說：「抗日犧牲的無名英雄有千千萬萬，我的獻旗故事，是因為有英國BBC的報導，才能見天日，傳播到國際。在抗戰期間，還有軍民同胞死傷無數，這些人，沒有國際關懷，這些人，每個都是血淚抗戰的無名英雄。今日我們別忘了他們的犧牲和奉獻！」

1978年，她不幸中風，左腦受損，無法言語。住進榮民總醫院。生命力讓她堅持著，直到1990年，在台北榮民過世。享年70歲。

她的棺木上，包覆著一面大大的青天白日滿地紅旗，一如她當年在四行倉庫那樣，包住她的身體，鮮紅壯烈，勇敢遠行。

（作者為資深媒體人）

【本系列完】