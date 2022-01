近日舍弟傳送了一張郵票的影像給我,吸引了我的眼球。

這張郵票應該是於1942年7月7日,時值抗日戰爭自七七盧溝橋事變起始經歷了5個寒暑,在美國所發行,以紀念中華民國政府全面抗戰5周年的美國郵票。

郵票的中央明示了青天白日國徽,標注了1937年到1942年,5年來「抗戰建國」的艱苦卓絕。背景是一幅狀似「秋海棠」的中國國土輪廓,這包含了尚未因稍候1945年《中蘇友好同盟條約》下被迫分裂出去的外蒙古,和當時被日寇竊據殖民但是全國軍民熱切企望光復的台灣島。

郵票右側是國父孫中山先生的肖像,和他生前念茲在茲力倡的民族、民權、民生之三民主義。而左側則是作為對照端的美國政治家林肯總統的肖像,和他在蓋茲堡演講時留下振聾發聵 of the people, by the people, for the people(「民有、民治、民享」)的金句。

這張郵票的發行背景,正是美國自1941年12月7日,因日本偷襲珍珠港,而正式加入二次世界大戰後不過半年多的光景。當時中華民國與美國、英國、法國和蘇聯等結成聯盟,力戰軸心國,這不但是軸心國集團野心太大,惹怒了其他世界諸國,而中國軍民獨立對抗日本軍國主義的邪惡勢力4年半之久(至1941年底),不屈不撓的精神牽制百萬日本大軍,也激勵了世界盟邦。

其中最讓人尋思的是郵票中對台灣島的認定和歸屬表徵。這張早於1943年11月召開的開羅會議,所發行的美國郵票,就已經明確將當年尚在日本殖民下的台灣島(自1895年《馬關條約》被迫出讓給日本帝國),受日本關東軍卵翼扶植的偽滿洲國(1932年成立),和日本人自1937年以來所實際侵奪中國東部廣大的淪陷區,都視作未來勝利後的中華民國領土。至今仍屬國營單位的美國郵政局,畢竟多多少少代表了美國聯邦政府的立場,這張郵票所傳遞的訊息,對於中華民國傳統疆域的認知清晰明快,不見任何「台灣主權未定論」的蛛絲馬跡。

固然二次世界大戰後隨之而來的冷戰對峙,又重畫了許多國家的疆界,改變了地緣政治的相貌。但是當年中國軍民一致奮力抗擊日寇,冀望能光復自甲午戰敗失去的台灣島,且受到國際龍頭老大美國政府的公開表態支持,卻是不爭的事實。

(作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市)

【劉良昇專欄每周二刊出】