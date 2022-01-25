最近我覺得自己走上了人生巔峰，自己搬到一個有大落地窗的小單身公寓，展開如韓劇般自己住的美好生活，住家旁邊是公園對面是商場，噢當然，要拜我的公司在帝都六環外、有價廉物美的租金所賜。

每天晚上吃過飯，我會穿上小跑鞋去公園散步，那天迎著晚風，廣場舞大媽的音樂聲混合蟬鳴，讓夏夜格外沁人心脾，然後風中傳來熟悉的台灣腔。三個小青年正在打鬧「哎喲你很煩耶」，哎，不會吧？台灣人在北京的根據地從北大清華、雙井國貿、三里屯西二旗，終於光榮地蔓延到了我們這個南六環外的小村落？

厚顏無恥地過去搭訕，三個人是朋友，台灣的大學生，其中一個的親戚在這裡工作，「想過來看看，可能以後也會來呀」他們笑嘻嘻地，「都想來嗎？」我笑著問，三人不約而同地點點頭頭，「不過不想待北京，比較想去上海。」

「深圳啦，還可以去香港。」另一人補充。

又聊了一下，我問，你們過來想拿多少薪資？三人你看看我、我看看你，「比台灣高一點吧？」

「北京物價貴啊，至少要能生活吧？」

「他們這邊起薪不高，所以也要熬一下啊。不然在台灣先累積點經驗再來也很好。」

「你剛畢業時拿多少錢？」其中一個問我。

「六千五（人民幣，下同）。在上海。」我回答得一臉帥氣，換來他們「喔喔喔，你真堅強」的驚歎眼神。

聊得很短，揮手告別後繼續散步之旅，我還沒告訴他們呢，搞砸第一份工作後跑去幫台灣商人賣內衣，總業績是兩件文胸，每月底薪四千塊，額外業績收入兩個月穩定約二十元，賣了兩個月後被媒體公司收留，這才過上安穩的就業生活。到了現在，沒餓肚子但也沒多光宗耀祖。挺容易滿足的，每天晚上關在不到40平方米的小開間敲電腦，書桌對著樓下車水馬龍的大馬路，桌上必備自己調的朗姆可樂，偶爾寫高興了會起身看看夜景，然後對著一旁的多肉植物說話，「你說，我竟然沒看劇在寫稿，是不是很厲害？」

目前沒打算買房，反正未必會在這裡養孩子，沒有落戶口問題，挺知足的。這是我的現狀。其他生活在北京的台灣人呢？

剛從北大畢業的學弟成為擠在雙井寫字樓的上班族之一，薪資沒我畢業那時拿的少，不過也為了生活省吃儉用，跟兩個北方小哥合租。一週一次，三人會做各自的家鄉菜佈滿一桌，學弟樂陶陶地跟我介紹：「他(其中一個室友)是內蒙古的，愛羊肉，我們會自己在家弄涮羊肉，而我這個台灣代表，就用三杯雞回敬。」

室友使壞冒出了一句「他是台灣省代表」，他捶了室友，省啥省，你全家都省。

一個輔大的學姊在望京上班，嫁了一個美國人，有可愛的混血寶寶，上的是本地人和台灣人都有的私立幼兒園。有一次小孩很標準地跟著電視新聞說出了「祖國，寶島，台灣」，她逼著小朋友又說了一遍，還用手機錄下來，分享到都是台灣北漂的群裡。所有人笑成一團。

兩岸政治，台灣北漂會笑著談，多數人是真的覺得無所謂(或帶點無奈)的笑，畢竟在大陸生活久了之後，我們有的就是當下的工作與生活，還有那些一邊使壞一邊照顧你的大陸友人。

在大陸的台灣青年大多很優秀，兢兢業業勤勤懇懇，如同千萬在這裡安身的北漂一樣，然而大陸友人不知道的是，我們這代台灣北漂，從小到大，大多經歷過三種心理狀態演變。

第一種心理狀態多發生於讀書時期，困惑期。

初中時課本上教的是「台灣在九零年代被列為已開發，世界第X大經濟體」，高中時我們都知道台灣人均GDP在世界上位列前位，人均購買力世界前十幾名，我們的薪資不如日本，但按照人均購買力PPP來算可說超越日本。

大學時期，跟我有過短暫約會的台大男生對我說「說台灣沒進步的理由是什麼？你知道嗎，九零年代我們人均GDP是一萬多美元，現在是兩萬多，成長了一倍耶。」

我簡直想怒吼，「我根本不在意我們的平均購買力什麼的，我只知道我學長姐他們找工作都不如人意，我只知道那些三十多歲、在知名廣告公司的學長姐只會開25K給我們。你這個讀台大、爸媽都是醫生的人懂什麼。」

對，我是真不懂，如果統計數字都是兩倍、兩倍、三倍，那我們的薪資為什麼停了這麼久？為什麼新聞上總用悲哀的語氣訴說著我們這代身處的環境？

錢被誰拿走了？我從國中困惑到二十歲，沒有答案，大四那年到畢業後一年，我邁入了下個心理狀態。

第二種心理狀態多發生於剛畢業至畢業不久，氣憤期。

從小到大，我們台灣青年常像受虐婦女一樣，不斷問，問題是不是出在我身上？是不是我哪裡做錯了？

老一輩指責我們，是不是因為我們太草莓？是不是我們沒有能力？是不是我們要求太多？

我們罵政府無能，但問題真的是政府的錯嗎？是不是我們沒有能力？是不是我們要求太多？

我們從學生時期問到出社會，我們嘗試一切可能做到的：投票、參與社會運動、關心台灣這塊土地、努力工作、好好交稅。然後發現，問題根本不在我們身上。

於是我們在畢業沒多久後，順理成章進入憤怒期。

這時期特別容易有兩種情緒，一種是「你憑什麼罵我」，一種是加深自己的悲情。一方面，我們努力告訴自己的父母、老闆和電視機上的學者專家「我們才不小確幸，我也想打拚，是你們和你們選出的人把台灣經濟搞這麼爛，憑什麼罵我們這代。」

一方面，看著電視機上那些去澳洲、日本、新加坡、東南亞工作的台灣人，不住感歎「為什麼以前台灣人是台商，現在是台勞？這是什麼鬼時代？」

這時期是憤怒期，也是虛無期。我們為何生不逢時？我認識的幾乎所有台灣人都說過這句話。

幸好，在清楚認識到「政府不中用」之後，我們會邁向下一時期──畢竟，日子是過給自己的，何不化虛無為吃喝？

第三種心理狀態發生於畢業數年後，自我安慰期。

這時期你已經習慣了三萬多一點台幣的薪資，似乎沒什麼漲幅，但也不會過的不舒服。你會不斷注意到臉書上的新聞如「去大陸是不是比較好」、「去新加坡沒有比較好」，然後留下「台灣企業只付的起香蕉，自然得不到人才」的感歎之後關上計算機，繼續明天的日子。

老一輩感歎「年輕人照樣出國、一餐一千(台幣)的餐廳大排長龍，哪有不景氣」，但他們亦心知肚明。除了吃喝、除了活在當下，年輕人也沒有什麼了。

幾乎每個台灣老人都有「等我死了房子給子女就好，別讓他們買房了，買不起」的覺悟。當中不少老人甚至有一輩子不抱孫子的「體貼」，會不斷安慰兒女「找個人一起過挺好，互相照顧，不生小孩也沒關係」。

年輕人的心態大概如下：對自己未來沒有多悲觀，對台灣未來沒啥樂觀預期，爛又能爛到哪去，現在不夠爛嗎？

聽到人們(特別是待過大陸的台灣人)批評台灣，必定回嘴幾句，我們不以經濟數字為豪，我們台灣有美好的一面。但同時內心亦焦灼，如果不進步，改天這些現有優點也被大陸或東南亞「追上」怎麼辦？

這時期的年輕人的臉書通常會是三種狀態：吃喝、秀恩愛、分享一些關於台灣的美好小文章。

這時期的年輕人往往不到幾年後會做出決定，要嘛成為外流的人才之一，要嘛努力存錢規劃未來，反正也不指望政府給退休金了。

算了一下，我成為「外流的廢材」的日子也有近七年了。

這七年中我講過最多的「辯解之詞」就是「我每個月有付健保費，我在北京也有醫保，我小病就在北京看，我只有在半年一次的洗牙時會用健保。」

當與一群同在大陸的台灣人「抱團取暖」時，氣氛時而溫馨時而椎心，就跟韓劇一樣，前一秒大家還在聊台灣現在流行哪間飲料店，後一秒就有人講起台灣現況，講著講著眼眶紅了。

很多大陸友人以為在這裡的台灣人都是為了錢而矯情作戲，但日前跟一個台灣九零後聊起時，她笑笑地說，是啊，很多台灣人對大陸誤解深，許多時候是意識形態，沒有辦法。

但是，在台灣幫大陸辯解最多的、最希望台灣人能轉變刻板印象的，也是我們這些台灣人啊。

我們這代台灣青年，度過了困惑期、憤怒期和自我安慰期後，我們自詡為世界公民，天生自帶蒲公英的能力，飄到哪、落到哪，就安家在哪。

而此刻的我，看著電視機上還在吹噓「我們有台灣價值」的偉大政治人物，突然明白，我們這些優秀的台灣人是如何被訓練出來的。

這七年來，台灣新聞出現越來越多的「中國」。去中國讀書好不好、去中國讀書沒有你想像的好……

但是，有更多的討論是，為什麼我們台灣，不斷趕走自己的年輕人？

寫這篇文章時，我正在跟一個到大陸讀本科的台灣小朋友聊天。我們在討論新的綜藝「幸福三重奏」。

她身上沒有我們這代台灣青年的彆扭。取而代之的，是一種豁達。台灣經濟不好，但我們可以選擇出外發展啊。

我們在這時代，還是有很多選擇啊。

到大陸，是個很正常的選項啊。

我發了個笑臉的貼圖給她。

我寫這些文章，不希望大家看著喪。對我這個彆扭的台灣青年而言，這個時代荒謬、無情、卻也有希望。（郭雪筠/台北女孩）

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中時新聞網「兩岸徵文」欄目，延續《旺報》兩岸徵文活動，徵文主題：台灣人看大陸、大陸人看台灣、兩岸看世界、兩岸一家人、兩岸新時代，歡迎全球華人投稿。

期盼作者透過親身經歷的故事，刻畫兩岸社會肌理，描繪世界見聞，打破刻板印象，促進兩岸民眾相互瞭解、建立全球視野，向讀者展現時代的脈動與發展趨勢。

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