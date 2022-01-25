經濟部投審會在1月22日公布2021年全年核准僑外投資與陸資的統計資料，呈現大幅下滑，僑外投資金額僅有74.76億美元，年減18.24％，投資件數2,711件，衰退20.68％。另外陸資來台件數剩下49件，年減45.56％，幾乎腰斬，至於金額更接近全面枯竭，剩1.16億美元。

僑外投資大幅下滑的新聞，被淹沒在一片經濟唱好的聲浪中。去年台灣經濟成長率高達6.09％（行政院主計總處最新預估值），創下近11年的最高紀錄，而且是延續自2015年之後的上升趨勢，在高基期之下創出的佳績，主計總處預測在高基期下，今年經濟成長率仍將達到4.15％，依舊是2014年以來的次高點。國發會主委龔明鑫在日前記者會以「經濟奇蹟」來描述，宣稱：「台灣去年經濟成長重返二十年前才有的情況，可謂經濟奇蹟。」

一片唱好聲中的台灣經濟，主要受惠於投資與貿易，民間投資主要來自半導體大廠資本支出，供應鏈在地化所的群聚效應，加上離岸風電、太陽光電等綠能投資延續，去年全年民間投資實質成長率為18.88％，一口氣上修6.99個百分點，又創下2011年以來最高紀錄。至於貿易額大增，我們就不在這裡贅述了。

但是，在這裡出現一個令人難以解釋的弔詭，以台灣這種高度仰賴國際貿易，與全球產業密切接軌的小型經濟體，竟然出現僑外投資枯竭、經濟增長卻蓬勃有力的「背離現象」？更進一步說，即使是中國與美國這種全球經濟龍頭，每年仍然吸引龐大的國外直接投資，中國即使面臨供應鏈脫鉤的廠商外流，去年還吸引1,807.5億美元的外國直接投資（FDI），年增率14.9％，美國統計到去年10月的連續四季FDI更高達2,438億美元，以內需為主的大國經濟都持續仰賴外資投資，唯獨台灣可以靠自己創造經濟奇蹟，豈不怪哉？

蔡英文總統在第一任總統任期時，曾經責成相關部會推動「加速投資台灣專案」，除了經濟部的工業與服務業相關投資，也加上金管會高喊鼓勵新創領域的僑外投資，在賴清德擔任行政院長時期，經濟部還完成「外國人投資條例」與「華僑回國投資條例」修正草案，但是民進黨政府喊了多年，除了海上風電與半導體產業，政府政策吸引僑外投資的成績平平，扣除華亞科、漢微科等台廠賣給外資的購併案，每年都只吸引微不足道的60億美元左右的FDI，製造業裹足不前，服務業則大量出售走人，相較於台灣的經濟總量，FDI完全無足輕重。

投審會解釋去年僑外投資大幅下滑的因素，歸因於「受到新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，且變種病毒Omicron使疫情升溫，對跨境投資造成顯著影響，致僑外來台投資下滑。」但是，去年年尾才升溫的Omicron真的是導致僑外投資卻步的原因嗎？

我們同意疫情指揮中心對於外國入境旅客施以嚴格的境管、14天隔離政策，當然會阻卻國際商務投資活動，這點美國商會與歐洲商會都多次發函給政府，要求放寬對於國際商務旅行的限制，但是政府堅守「清零」政策，對於海外入台全球最嚴（僅次於中國大陸與香港）的規定毫不鬆手，嚴格的境管檢疫對於外資的傷害，在每天疫情指揮中心的記者會中根本無人關心。

其實除了歸罪於疫情之外，2021年「國安」成為政府最關注的焦點，在國安的大帽子下，投審會對於「中資」的認定更為保守，特別是來自香港的資金或者個人，政府不僅要求遞件申請的投資方要提供最源頭的資金來源，而且對於投資人與相關股東的身分採取嚴格認定，只要在審查環節中涉及香港政府、中資企業、或是曾經擔任政協的商人，都會被認定為中資。

跟疫情隔離阻卻外資一樣，嚴格的審查固然堅壁清野清除國安疑慮，卻大量阻擋了原本沒有政治意圖的正常投資。投審會統計只公布了核准外資，但是沒有公布的「不核准」、「要求補充資料」而退回的案子、更別提早期詢問得知必須通過重重審查，因為「嫌麻煩」索性退出的案子不知凡幾。

最後，一個「大背離」的問題值得大家進一步思考，去年台灣對包含香港在內的中國大陸出口再創歷史新高，達到1,889億美元，更享受1,047億美元的貿易順差，首度突破千億美元，對大陸的出口依存度為42.3％；但是投審會的陸資來台則幾乎為零（全年僅1.16億美元），這種投資為零、貿易卻大幅順差的奇特架構，能夠維持多久？

原本應該開放的台灣，在疫情嚴格境管隔離，以及國安嚴審中資兩頂大帽子下，實際上已經對外資緊閉國門。在眾人鼓掌歡慶台灣經濟成長創新高的此時，僑外投資大跌、陸資乾涸的閉門現象，值得腦袋清醒的官員與企業領袖們，靜下心來深思。