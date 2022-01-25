受到去年本土新冠疫情影響，去年失業率平均為3.95%，是7年來新高，值得注意的是，大學程度者失業率5.49%最高，就年齡層，20到24歲青年失業率最高，高學歷年輕人就業困難問題非常嚴重。

一方面失業率飆高，另一方面移工（之前稱外勞）人數也在飆高。2010年10月約有37萬人，主要來自泰國、菲律賓、越南和印尼等國，去年已超過70萬人，多數移工女性多從事家庭看護、電子科技業，男性則是建築產業、公共工程和漁業，這些多是高工時、骯髒、勞力的工作，

高學歷年輕人失業原因，首先是大學在這三十年大幅成長，且是研究型大學，輕忽技職教育，過去的三專沒了，二專和五專學制就學人數也很少，研究型大學培養過多與企業需求脫節的人才，大學畢業生又不願意從事低薪且付出高勞力工作，所以我國移工人數是年年增加，而青年失業則更為嚴重。

台灣政府的對策是補貼待業青年津貼、給雇主聘青年的薪資補助，協助產業提供職訓機會給青年，讓年輕人能夠「學功夫」就業。但學一技之長的時代過去了，青年畢業後往往無法找到與所學專業一致的工作，或者薪水不如預期，多一項技能的「斜槓」職涯成了選項。

根據專業外包媒合平業者資料，台灣八年級生（大陸稱為九0後）接案占比大概是3成，平均就是每個月會花大約30個小時時間，為自己額外賺到7500到8000元之間的收入。

不單是台灣面臨青年高失業問題，中國人民網人民數據研究院聯合環球青藤發布《2021青年就業與職業規劃報告》顯示，擁有兩份以上工作的「斜槓青年」佔比超過25%；而在就業選擇上，近五成青年認為所學專業與就業不對口。52.5%和49.5%的青年認為缺少職業規劃、專業不對口或專業面太窄產生就業困擾，超過1/3青年專業與期待崗位並不相關。

在2005年勞動基準法實施勞退新制後，大部分公司不願聘請正職人員，規避要提撥勞工退休準備金，契約工、勞務派遣工和計時工作應運而生，很多公務機關和國營企業都大量使用勞務派遣工，民間企業有樣學樣，很多公司都不聘請正式員工，而以契約工和派遣工替代，表現良好才有晉升正職的機會。

2008年強制退休年齡由60歲延至65歲，大部分企業的管理階層退休延後，也造成年輕一代升遷機會受阻，當今的就業市場就處在要找一份正職不易、年輕人升遷也難的雙重困境。

運用不同的專業謀得兩份工作，是兩岸青年目前的常態，而企業也樂於將工作外包，所以兼差性質的時薪工作、接案工作變多，但過去「終身雇用制」的時代已一去不復返，「斜槓」人生才是年輕人掙脫低薪的出路。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※