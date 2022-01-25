最近電視政論節目名嘴們競相比傻，有親藍名嘴呼籲國民黨要小心蔡英文搶蔣經國牌；還有名嘴誇言國民黨立委蔣萬安民調雖領先但沒政績、不穩，想換民調50%+1的才穩。明明對親藍有利的局面，也搞得草木皆兵、人心惶惶。

1月22日總統蔡英文出席經國七海文化園區及蔣經國總統圖書館開幕，與前總統馬英九、台北市長柯文哲等排排站，藍白叢中一點綠，格外引人關注；更引人關注的是蔡總統致詞表示，「蔣經國堅定保台的立場，毫無疑問是當前台灣人民最大的共識」。蔡總統肯定蔣經國「反共保台」的一番話，引發親綠群眾包括段宜康在內者絮絮不休、氣噗噗。蔡總統搞成黨內尷尬處境，沒想到，藍營這群名嘴竟擔心她單槍匹馬深入藍營主場來搶蔣經國牌，難道這群人不知道蔡英文已經兩任不能再選，她想追求「抗中保台」歷史定位，靠攏蔣經國「反共保台」路線，到底怕她搶誰的票呢？

還有媒體最近發布民調，如果在藍綠白三方對決的情況下，當蔣萬安對上陳時中、黃珊珊時，蔣萬安的支持度為40%，領先陳時中的29%及黃珊珊的19%，另外12%未決定。結果有名嘴批蔣萬安沒政績、不穩，要換民調50%+1的才穩。一來，他怎麼知道三腳督之下，他心目中的最強戰將能拿超過50%；二來，蔣萬安布局已久，隨隨便便亂換人，支持者不會反彈嗎？反彈後還能拿到50%嗎？選民心理與投票行為是複雜的動態變化，半桶水的名嘴不該亂點鴛鴦譜。再者，有誰聽過，民調領先10%，還會想換掉第一名的人呢？

國民黨明明手上有好牌，要有自信、要有底氣，千萬不要只跟拜別人的神主牌，別人來跟拜自家神主牌，還提心吊膽、惶惶不可終日，不能輸到怕、輸到傻啊。

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