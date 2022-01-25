重啟核四公投未能通過，國民黨立委賴士葆在立法院提案，當中指出，為配合去年12月18日公投結果，要求經濟部於今年度開始進行核四報廢相關作業。這是一個非常荒謬的提案，不僅沒有必要提出，且完全便宜了民進黨。

首先，雖然重啟核四公投未能通過，但不管是同意票或反對票都沒有達到495萬6367張的門檻，這顯示不管是支持或反對核四的民眾，都並非社會壓倒性的多數，更不產生公投之後政府就不能重啟核四的問題(因為公投結果是雙方都沒達到門檻，所以只是政府沒有義務重啟，但並非不能重啟)，賴士葆作為國民黨立委何必主動提出這種案子？

當然或許賴士葆會認為，這樣做是替國家省錢，問題是大家應該還記得公投期間，台電核能發電處長許永輝自我打臉，罔顧當年就是他許永輝在核四在試運轉報告上簽名的事實，拚命告訴外界核四有多不可靠不能重啟。

如果核四是安全的，那賴士葆就不應該提案進行核四報廢，而許永輝和民進黨政府諸多官員如今欺騙國人的惡行難道不該追究嗎？如果核四真的不安全，政府花了15年蓋出一個不安全的核電廠，甚至還通過試運轉報告，不該追究是否有人從中貪汙或瀆職嗎？

所以不管怎樣看，在野黨立委該做的都不該是提案報廢，讓真相從此被掩蓋，該做的是徹查核四的安全性，如果安全，就應該繼續追求重啟，一次公投不通過不等於從此就必須放棄；如果不安全，則應該追查過程中是否有哪些人貪汙瀆職，如果有就把錢追回來，絕不是掩蓋可能的犯罪證據！

結果賴士葆居然傻傻提案幫民進黨解套，迴避核四是否安全可靠、如果不可靠民進黨任內蓋了8年核四有無貪汙的問題，虧賴士葆還是戰鬥藍成員，卻提出這種案子，是想讓戰鬥藍淪為笑柄、保送民進黨繼續連選連勝嗎？

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