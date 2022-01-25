如果問一月二十三日是什麼日子，相信很多人說不出來，尤其這一代年輕人，若唸成一二三自由日，老一輩一定朗朗上口，四、五年級生更有感，因為那正處於反共年代，而這年紀剛好是受滿九年國民教育族群，認識字的非文盲。

六0年代舊三台時期，電視報導第一則新聞定是蔣總統經國先生動態，第二則起依序為副總統謝東閔及行政院長孫運璿行程，可謂「長幼有序」遵守政治倫理，記憶最深是每逢一月二十三日世界自由日，世盟榮譽主席谷正綱博士總聲嘶力竭高喊自由反共口號，他一年風光露臉一次，歷來駕機來歸「投誠」的反共義士也齊聚一堂，大肆對大陸宣傳投奔自由統戰，郵政總局也發行紀念郵票，很有自由日節慶味道。

如今自由日紀念大會似乎成國民黨主辦之非官方性質活動，反正台灣民主自由若日漸式微，光象徵性紀念也沒意義，民進黨執政的蔡政府，排斥先總統蔣公誕辰及逝世紀念日也就算了，國父紀念日及雙十國慶也越來越忽略，逐漸變調，愛台灣掛嘴邊的執政黨竟連台灣光復節都不當一回事，心目中只有二二八紀念日，令人不爽的「叛亂日」究竟在紀念什麼鬼？無可諱言該當時有不少醫師高學歷社會精英罹難，但屬多數叛亂份子殃及少數無辜，筆者鄉下同村就有愛惹事生非的專程北上鬧事，事後遭抓走「被失蹤」，親人認為客死他鄉就算了，沒想到民進黨執政狗熊變英雄，而且領取一筆可觀補償金。

光輝十月暗淡不光輝，所以一二三自由日算老幾！這個平凡中的不平凡節慶日子，係源於紀念一九五四年一月二十三日韓戰反共戰俘獲釋，筆者訓練中心連長即為當時「抗美援朝」一員，戰後選擇回歸自由寶島，從二兵迂迴升到少校，非常感念「蔣總統」德澤，永懷領袖且認同國家，比起立下汗馬功勞的老兵，民進黨人真該汗顏。（作者為退休公務員）

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