文化大學社會科學院院長趙建民於1月20日出席由「台北論壇基金會」舉辦的「2022年兩岸關係展望」講座上指出，中國已經開始談「統一後」了，說明大陸已將統一提上日程，並期望在短期內完成。他認為，應觀察即將召開的中共二十大中會不會針對「完全統一」、「推進統一進程」等提出具體作法。

而近日大陸新華社所刊發的專稿「五組關鍵詞，讀懂新時代黨解決台灣問題總體方略」，顯示中國理論界及涉台單位已開始針對二十大對台新綱領進行思考與鋪陳。這也是自中共十九屆六中全會通過了第三份歷史決議，並於文中提出「新時代黨解決台灣問題的總體方略」後，比較完整分析大陸對台工作思維的大作。因此，深入解讀「總體方略」中所體現的內涵，應該是理解大陸未來對台工作的重要功課。

兩岸統一是具有民族情感訴求的歷史任務

所謂「思路決定出路」，長期以來，中國最高領導人所作的決策在制定對台方針上具有舉足輕重的作用，大陸領導人在處理台灣問題的政策上，大致不脫離「和平統一、一國兩制」的基本框架，如何建立一個可行的模式，讓「一個中國」的原則落實在兩岸關係的發展上，實有必要理解習近平任內對台「總體方略」中所體現的對台工作思維，進而方能掌握其對台統一工作策略。

大陸的對台統一工作係圍繞在黨與國家工作大局，透過多角度、多渠道與多形式開展，特別習近平曾在福建工作了十數年，與台灣密切交流的經歷讓習近平對於1985年之後的台灣政情發展有一定瞭解，並熟稔涉台事務，其所提出的「中國夢」與「兩岸一家親」之理念，便是藉著「民族主義」及「兩岸血濃於水」的號召，來鞏固、深化兩岸關係和平發展的基礎，開拓對台統一工作的有利契機。

因此，習近平在面對兩岸關係的態度上，強調以中華民族血緣及民族情感訴求為導向。不論從哪個角度來看，審視過往的談話內容可以發現，習近平雖仍延續以往中國大陸「和平統一」、「一個中國」與「經濟共榮」等對台核心話語，卻也不斷的多次闡述「民族同根同源」、「心靈契合」等訴求，希望能經由兩岸的統一，來讓台灣同胞一同參與、共圓中華民族偉大復興的中國夢。

以人民為中心、以民意為中心的國家統一觀點

中共十八大以來，習近平在對台工作上提出了新的思想及理念，彰顯出「中國特色社會主義思想」的根本立場與價值，是「以人民為中心」的國家統一觀點，並形塑出打造「兩岸同胞命運共同體」的理念，藉由謀求兩岸人民福祉、兩岸同胞攜手共圓中國夢的思維，通過「融合發展」來實現由「和平發展」走向「和平統一」的具體政策。

同時，習近平上台後也主導「以民意為中心」的對台統一策略，因為「民意」屬於政治範疇，也是習近平反復強調的「核心價值」和最重要的「發展思想」。在習近平對台重要的思維裡，十分清晰地表達出對台工作之一切，是為了兩岸同胞根本利益，來作為對台統一工作的出發點，鮮明反映出「以人民為中心」還有「以民意為中心」的思維，由此形成了完整的國家統一理論體系，既體現對台政策的一脈相承，又表達出習近平在處理台灣問題上的因時制宜。

第一是以「中國夢」為引領，促進「和平統一」的歷史大業。從「統一」是為了兩岸人民的目標出發，堅持以「中國夢」為共同號召，將中華民族偉大復興同兩岸和平統一大業結合起來，因此強調台灣的前途繫於國家統一、台灣同胞的福祉離不開中華民族的強盛，並以之作為「兩個一百年」的核心目標之一。

第二是以「中華文化」為共同精神象徵，提出「兩岸命運共同體」和「促進兩岸經濟社會融合發展」的重要策略。習近平在面對台灣問題時，強調「中華傳統優秀文化植根在兩岸同胞內心深處，是兩岸同胞的根和魂」，秉持兩岸是割捨不斷的命運共同體理念，在實務上則擴大兩岸經濟融合，推動兩岸各階層民眾的接觸面，以增進理解、拉近認同上的距離。

第三為提出「兩岸一家親」的理念，闡釋「民意」為「和平統一」的本質和主體地位。習近平提出的「兩岸一家親」理念，是從「人」的要素上，解釋兩岸同胞之間「一家人」的關係，進而揭示出兩岸關係的本質是「兩岸同是一家人，有著共同的血脈、共同的文化、共同的連結、共同的願景」，「兩岸一家親」理念構成了習近平以民意為中心的對台統一工作思維，在這個基礎上，形成了習近平「寄希望於台灣人民」的論述體系。

第四為藉由「心靈契合」重申「和平統一」有利於解決兩岸政治對立的問題。由於國共歷史和現實原因，兩岸關係存在著的諸多問題長時間難以解決，習近平明確表示「一國兩制」是「中國為國際社會解決類似問題提供的一個新思路新方案，這也是實現國家統一的最佳方式」，並強調「所追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合」。

此外，習近平及中國大陸黨政官員也強調「我們尊重台灣同胞自己選擇的社會制度和生活方式」，由這幾段談話可以看出習近平在處理台灣問題上，於經濟、社會、文化等各方面皆傳達出兩岸同胞要推己及人，以增進理解認同來實現心靈契合的觀點，也就是說除了在政治方面的「一個中國」原則是必須堅持不變之外，其餘皆可談、可讓，並尊重台灣社會的現有制度。

第五則是團結兩岸人民，凝聚「反獨促統」的力量。習近平認為，面對主要來自台獨勢力的阻力和障礙，將貫徹以「四個堅定不移」來尋求兩岸的和平發展，形成兩岸同胞共同致力反對台獨的共識，更強調要高度重視「九二共識」架構下的兩岸政治基礎，由此才有了「基礎不牢，地動山搖」的宣示，並於中共十九大政治報告中用「六個任何」來對台獨勢力發出嚴正警告。

（作者為國立聯合大學助理教授，台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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