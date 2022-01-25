一月二十二日台灣藍、綠、橘、黃、白政治人物同聚一堂參加「經國七海文化區」開幕式，這是近年來台灣少有的現象。蔡英文總統更推崇故總統蔣經國的「反共保台」政策，並說「蔣經國堅定的保台的立場，毫無疑問是台灣人民最大的共識」。這次蔡英文參加經國七海文化區（包括蔣經國圖書館）開幕式，她最主要的目的是想要國人知道她的反中、抗中，就是經國先生保台的繼承者，她要抓到對蔣經國先生政策的解釋和發言權。

但蔡英文沒有讀好歷史，在蔣中正故總統時期，他的前期政策是「建設台灣、反攻大陸」，後期是「建設台灣、光復大陸」（ 三分軍事七分政治）。故總統蔣經國主政時期主要是在1978年至1988年，他是要「三民主義統一中國」，兩位蔣故總統皆反共，但最主要的目標是統一中國。反共是與中共進行制度之爭，統一中國是國家的目標。

蔡英文總統的政策是反中、抗中、去中國化政策，不僅沒有統一中國的概念，卻更走向分離中國。蔡英文2016年主政開始時即否定「九二共識」，對外反中、抗中、對内去中國化，不承認自已是中國人，更為「台灣獨立」做鋪路的工作。加上美國川普總統以來，採取對中國大陸遏制，圍堵的政策，台灣與美國聯合反中，導致台灣海峽戰雲風起，台灣被英國經濟學人認為是全球最危險的地方。今天台海的局勢險惡，其原因是蔡英文政府是最大禍首，「有其因，必有其果」，蔡英文則因果倒置，中共之所以武力威懾台灣是果，而蔡英文的改變現狀的挑釁才是因，因果不分，愚弄老百姓，是台灣的寫照。

筆者任海基會副秘書長時，在1994年接待大陸共青團的一位負責人來台參訪，他提出想與我救國團負責人見面。我告知，救國團的全名是「中國青年反共救國團」，有「反共」兩個字，你願意見面嗎？他說「反共」是表明要「逐鹿中原」，是「一個中國」的概念，但「台獨」不行，是分離中國的概念，因而他願意與當時的反共救國團進行拜會聯繫。這一案例，說明反共與反中的概念是不同的，後果也是不同的。

2016年蔡英文總統主政之初，尚言「兩岸維持現狀」，但今日的政策已偏離十萬八千里，逼得台灣青年要承擔兩岸戰爭的危險，這就是蔡英文反中、抗中、去中國化的後果。國人應體認上世紀八十年代的時空環境，故總統蔣經國的反共政策是反共不是反華，不是要和十四億在大陸的中國人為敵。（作者為前海基會副秘書長）

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