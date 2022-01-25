蔣經國總統（中時檔案照）

蔡英文總統日前在「經國七海文化園區」開幕時，稱讚蔣經國總統是「反共保台」，外界有一些猜測，說是「收編深藍」、「裂解藍營」等等，其實歷史人物的紀念本來就有政治意涵，不足為奇。不過，無論如何詮譯，起碼還是要符合基本的事實，像蔡總統這樣信手捏造，胡亂拼湊，造假得太明顯，反而變得有點滑稽。

1972年，蔣經國先生出任行政院長，隔年推動十大建設；1978年，出任中華民國總統，提名孫運璿為行政院長，打下今天電子工業的基礎；1987年開放黨禁、報禁以及赴大陸探親旅遊；1988年初過世。以上總共16年可說是蔣經國時代，剛好是我的青年時代，也是台灣最蓬勃發展的時期，至今記憶猶新。

事實上，這也是蔡總統的父親在中山北路周邊大舉買賣土地，財富暴增的時候。蔡總統由中山北路旁的房子搬到陽明山的別墅，大學屬於開小汽車的極少數富裕家庭的學生，出國不用打工，可以專心讀書，她怎麼可能忘記呢？台灣人在中山北路實現發財夢的排行榜中，蔡家名列前茅，是「威權統治」下的暴發戶之一，不是靠蔣經國還靠誰？「促轉會」那一批享受前人奮鬥果實，吃香喝辣的無聊男女，豈能體會真實的歷史？

一般人提到經國先生的貢獻多集中在開放黨禁和兩岸交流兩件事，然而這只是最後的開花結果，伴隨這個奮起的另一面是極端困難的外在環境。從1971年中華民國被逼出聯合國後，就直線下墜，大國迫於現實一個個離開我們，最後美國也走了。小國更如風吹草偃，大批倒到北京這邊。尤其1975年，印支三邦赤化，美軍被迫撤出中南半島，更造成局勢動盪，人心惶惶。

儘管情況已經如此危險，但是經國先生主政始終堅持一項不可動搖的原則，即反對台獨，追求國家統一的終極目標。這項政策的積極性在於透過一個中國的國家統一目標，一方面反共，另一方面又與中共基於民族主義的共識，實現兩岸長期的和解與和平。如此，藉著外在長期和平的環境，台灣才能厚植內部經濟、科技、文教實力，最後進行民主改革。

1980年代，我們在各方面都超前大陸甚多。若缺乏「一中」和平穩定的條件，兩岸將陷入無止境的軍事較量，台灣內部將無從發展。我印象很深刻，那一段時期，中華民國舉國上下埋頭苦幹，高呼「莊敬自強 ，處變不驚，慎謀能斷」。凌晨看「三級棒」又勇奪冠軍，振奮人心士氣，觀賞「瓊斯杯」作為娛樂。不知不覺中，我們生活水準大幅提升，超過中國大陸甚多。

儘管後來「一個中國」政策出現更靈性的詮釋，但不變的是，我們始終堅持中國人的身分和立場。若非如此，台灣經濟不可能起來，蔡家也絕無機會致富，少女蔡英文也不可能住到陽明山別墅。民進黨說「一中」讓台灣喪失國際空間，結果民進黨放棄「一中」的今天呢？國際空間更大幅縮小，成天在問兩岸開戰「能守幾天？」連正常日子都過不了，最後只能成天透過綠媒喃喃自語。

因此，蔡總統說經國先生的成功是「反共保台」，這是錯誤的，因為台灣本來就沒有要實施共產主義，卻有內外勢力鼓動台獨，所以重點是「反獨」非「反共」。經國先生讓台灣成功的密訣是「反獨保台」，透過兩岸都認同「一中」取得和解和平，在長期發展中取得優勢，從而實現了保台的目標。

（作者為資深媒體人）