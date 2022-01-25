黃復興黨部為國民黨目前唯一的專業黨部，不但各縣市都有支黨部，成員以退伍軍人為主，主委大都以退役高階將領擔任，黃復興黨部在黨內動員能力強，人數在國民黨內最多，黨內的各項選舉都動見觀瞻，也是黨內要角必須要爭取的一股力量。

但是新一代的退伍軍人，在軍隊國家化的薰陶之下，大部分對加入政黨沒太大興趣，而且在多次的政黨輪替下，政治人物都愛給軍人貼標籤，一下說軍隊已經綠化，一下又說軍隊是黨國餘孽，搞得軍人不堪其擾，自然對政治更不感興趣，退伍後忙於生計都來不及了，遑論加入政黨，所以黃復興黨部雖然號稱有近二十萬黨員，但是大都已經垂垂老矣，很少看到年輕的面孔，黃復興黨部也不得不去面對高齡化的困擾。

反而另一個團體，後備憲兵「荷松協會」卻顯得活力十足，後憲原來是蔣經國擔任國防部長時，指示退伍憲兵返鄉後仍可義務協助地方治安工作，演變至今，除總會外各地都有分會，皆由退役憲兵自發參加，大都以中低階幹部為主能擔任會長者，大都為意見領袖或是經營事業有成者，他們出錢出力，做公益、回饋地方，執行禮兵勤務、校安導護、民間廟會活動交通管制等勤務，使得後憲組織成為地方上一股力量，更是許多政治人物蹭流量的對象，因為只要獲得後憲的支持，就有當選機會。

後憲能夠深根地方，許多人都以能參加後憲為榮，又有選舉動員能量，國防部多次要裁併憲兵單位，都因為後憲強大的壓力而作罷，精明的民進黨政府還增加憲兵將領的名額，期能獲得後憲系統的支援，顯見後憲的能量不可小覷，已走出自己的一條路。

活耀的後憲對比垂垂老矣的黃復興，黃復興高層應該學習後憲「入世」的精神，離開竹籬笆深入社會，才能可長可久！

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