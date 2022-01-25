前言

智利人把鋰礦賣給中國企業後，似乎又反悔了。

1月14日，當地法院叫停了比亞迪總計8萬噸金屬鋰配額的合同。然而僅在兩天之前，智利政府還在宣佈比亞迪已經中標。兩天之內態度突變，確實有些出乎意料。

不過比亞迪鋰礦被叫停，跟中方企業似乎沒什麼關係：法新社報導顯示，是鋰礦所在地科皮亞波州州長以及阿塔卡瑪鹽湖（Salar de Atacama）附近的土著社區提起了上訴。地方代表認為此次招標方案違背環境保護、經濟發展等原則。州法院就以「招標存在爭議」為理由叫停了鋰礦項目。

地方勢力不依不饒，中央政府只好打圓場。智利礦業部表示，此前招標過程「公開、透明，並符合所有現行立法」。項目叫停，不代表招標取消。因為早在去年10月，智利政府就已經開始招標，當時比亞迪報價6100萬美元，甚至比另一家中標的智利企業高出100萬美元。

中方企業僅僅做錯了一件事：他們不應該參加國外政府換屆期間的項目招標。

01

智利政府換屆

主導此次招標的智利現任總統塞巴斯蒂安·皮涅拉（Sebastian Pinera）是保守派，任期只剩下最後兩個月。可是將在3月完成換屆的新候選人加夫列爾·博里奇（Gabriel Boric）是左翼，政策取向區別很大。比亞迪參加了一次投標，卻要應付兩路政府團隊，難度可想而知。

作為一名典型的「拉美左翼」，博里奇經常把「資源國有化」掛在嘴邊。在競選期間，博里奇的政策清單就強調這幾條：強化國家調控、提高礦企特許權使用費、反對礦產資源私有化、推動建立國營鋰業公司。比亞迪鋰礦投標結果公佈後，他就展現新官的「官威」，要求政府推遲投標，建立「圓桌會議」，討論合同當中的各種條件。

如果立足智利國情，博里奇的這幾句話，確實站在了道德高地。皮涅拉也只好用「國家大義」進行應付：啟動鋰礦招標，是針對智利鋰業落後澳大利亞的行業困境。礦業部也應和稱，將國家儲備4%的鋰資源進行國際招標開採，是為了恢復智利全球鋰市場地位。

這番說辭似乎十分幼稚，但是從產業數據看，皮涅拉也沒說錯。

中國商務部數據指出，目前智利鋰礦儲量大於750萬噸，居世界第一，佔全球1400萬噸儲量的52%，其中阿塔卡瑪鹽湖的儲量佔據全國的81%。不過2020年數據顯示，智利鋰產量僅為1.8萬噸，低於澳大利亞的4萬噸，位於全球第二。如果這一趨勢持續下去，智利的鋰礦市場份額將會在10年內減半。

皮涅拉想著賣礦救急，博里奇的思路就長遠得多：拉美媒體《里約時報》19日報導，阿根廷、玻利維亞和智利正在就建立鋰生產國組織進行討論，類似石油輸出國組織「歐佩克」。博里奇上台後，幾個國家都是左翼意識形態主導，各方交流效率更高。加上墨西哥外長曾經親自拜訪了博里奇，組織成員將會進一步壯大。

如果不出意外的話，鋰礦，已經成為新時代的石油。

作為下游的新能源製造大國，中國必然會受到鋰礦市場的衝擊。不過在未來，這種衝擊將會成為常態。行業機構預測，汽車電池原料碳酸鋰全球缺口將突破16萬噸，占比13%。未來幾年，全球碳酸鋰供需仍將處於緊平衡期。與此同時，2021年中國新能源汽車銷量已經達到330.8萬輛，同比增長114.1%。

只要中國新能源市場還在擴張，動力電池就會一直無「鋰」取鬧。

02

碳酸鋰有價無市

碳酸鋰的有價無市，本質上是過去行情的綜合反映。

自2018年年初到2020年9月以來，由於上游礦業大量放出產能，低價進口碳酸鋰大量進入國內市場，碳酸鋰一直處於供給過剩的狀態。下游市場中，新能源汽車補貼政策轉型，滿足政策指標的三元鋰電池更容易滿足市場需求。上下游市場的共同擠壓，導致碳酸鋰價格持續走低。

2017年，電池級碳酸鋰價格從的12.6萬元/噸上漲至10月的17.1萬元/噸，漲幅最高超47％。然而在2018年6月，碳酸鋰價格均價已經跌回12.5萬元/噸。2020年9月，電池級碳酸鋰已經跌到4.39萬元/噸。不少廠家因為價格跌破成本，只能關停生產線。

鋰礦企業並沒有想到，碳酸鋰將在三個月後迎來絕地反彈。

2021年初，碳酸鋰生產廠家進入檢修期，碳酸鋰市場貨源大幅減少。儘管在復產復工之後，碳酸鋰的價格在4-6月進入了平穩期。但是新能源汽車領域迎來了快速擴張：2021年1-6月，新能源汽車累計銷量約123.93萬輛，同比增長170.83%。

新能源市場的迅速擴張帶動了磷酸鐵鋰，氫氧化鋰等下游產品的需求，碳酸鋰的價格也水漲船高。2021年12月31日，電池級碳酸鋰華東地區均價28.2萬元/噸，與1月1日5.46萬元/噸的價格相比，上漲了416.48%。

下游市場需求不斷，上游產業卻在逐步收口：由於下半年「能耗雙控」政策的影響，下游企業持續選擇減產。另一方面，大陸國內鹽湖等地的鋰礦產量降低，新的鋰礦項目開張，可能需要3-5年的時間。國外礦山由於疫情的影響，產出無法穩定供應。

澳大利亞鋰礦商Allkem就在18號表示，全球範圍內Omicron新冠病例激增，將在近期繼續使鋰礦行業的運營和開採活動受影響，預計在截止今年6月的下半財年碳酸鋰價格將比上半財年進一步上漲80%。

短時間內無法保持供應，加劇了下游生產備貨的恐慌。目前的碳酸鋰客戶中，磷酸鐵鋰廠家訂單供應緊張，用於電解液生產的六氟磷酸鋰也有新增產能，加劇了碳酸鋰的供需錯配，華東工業級碳酸鋰報價也達到了32.36萬元/噸。

上游材料商負責人李潮（化名）表示，「現在新能源汽車發展太快，目前市面上，工業級或是滷水的（碳酸鋰）都拿去做電池級碳酸鋰了。」

上游供應逐步見底，下游兇猛的需求又為市場火上加油。

青海一家碳酸鋰企業向媒體表示，客戶托「關係」都拿不到貨，因為公司根本沒有多餘庫存。藏格鋰業相關人士也向媒體表示，公司2021年生產量加上2020年的存貨共計1.15萬噸已經售完，無法滿足現有訂單。西藏某鋰精礦生產企業高管表示，「客戶更多的問題就是你家有沒有貨，對價格的確不太敏感。」

碳酸鋰長達一年的躁動，對動力電池行業造成了持續影響。去年1-11月，我國動力電池裝車量累計為128.3GWh，同比累計上升153.1%。但是行業巨頭寧德時代的毛利率已經下降到27%，國軒高科三季度毛利率則為18.30%。

市場持續做大，利潤卻在下降，動力電池漲價似乎成為了必然。山東省電池工業協會顧問謝瑜忠向媒體表示，國內價格漲幅可能在7%～20%左右。江蘇某新能源企業內部人士在媒體採訪中也指出，短期內的漲價成本，主要由電池廠承擔。配合頭部新能源車企的漲價，產業鏈相互配合，用規模相對較小的漲價，支撐到2023年。

03

鋰資源壓力正把下游逼到上游

碳酸鋰代表的鋰資源壓力，正在把下遊行業逼到上游。

全球鋰資源地分佈，可以簡單地概括為「南美鋰三角」：玻利維亞、阿根廷和智利佔據了全球59%的已知鋰資源量。中國擁有的鋰資源，僅佔全球的6%。鋰礦資源的來源分為鋰輝石、鋰鹽湖和鋰雲母，鋰輝石的提純效果要遠好於鋰鹽湖和鋰雲母，但中國鋰礦分佈情況為「品位低、儲量大」，能夠直接動用的鋰輝石僅佔全國鋰礦的15%。

現有的鋰礦石供應，無法滿足行業剛需。國內產能供需不足，讓中國企業「全球搶鋰」成為了常態。

大陸國內市場中，國軒高科與鹽湖股份去年12月簽訂合作協議，開展鋰電領域深度合作；寧德時代也在去年8月與中國寶武集團簽訂戰略合作協議，優選西藏礦業作為碳酸鋰戰略供應商。

去年10月，智利宣佈開放鋰鹽產品配額招標，比亞迪中標8萬噸鋰礦開採合約。總計報價6100萬美元。動力電池企業寧德時代也因為收購千禧鋰業（Millennial Lithium）和贛鋒鋰業相互加價，最終導致千禧鋰業被美洲鋰業截胡。

搶佔產業鏈角色，並不能解決供應問題。在三元鋰、磷酸鐵鋰和電解液等動力電池原材料中，碳酸鋰都是重要的中間產品。保障大陸國內鋰資源供應的最佳出路，依舊要從國內的鋰礦下手。鹽湖提鋰和鋰雲母開採因此成為了全新的突破口。

鹽湖提鋰領域，國內重點項目為國內最大鹽湖青海察爾汗鹽湖，以及亞洲最大鋰礦鹽湖西藏扎布耶鹽湖。寧德時代合作的西藏礦業，開發的就是扎布耶鹽湖。

根據西藏礦業發佈的公告，扎布耶鹽湖即將開放利用萬噸電池級碳酸鋰項目，投資額達20億元。扎布耶鹽湖已探明鋰儲量為184.10萬噸，含鋰品位世界第二，並且易於形成不同形式的天然碳酸鋰的沉積。按1/3可采比計算，資源潛在價值達1500 億元。成本同比國內其他鹽湖降低20%。

「鹽湖提鋰」是一個美好的故事，但是故事和產業的距離卻無比遙遠。

從實際執行看，西藏礦業自2020年就停產了白銀扎布耶鋰鹽廠，理由是「距離西藏較遠，沒有成本優勢」「工藝落後，生產不理想」「新項目正在投產」。與此同時，新日程表卻顯示，項目「2023年9月30日運行投產」。加上西藏地區基礎設施需要開發以及當地生態保護的問題，西藏礦業的鹽湖提鋰項目，在2022年依舊有著很大的執行壓力。

青海查爾汗鹽湖的代表項目，則是藍科鋰業的2萬噸項目，根據藍科鋰業此前回答投資者提問的說法，公司2萬噸項目部分產能已在2021年度釋放，2022年碳酸鋰產能為3萬噸裝置產能。

但是藍科鋰業也指出，目前生產的碳酸鋰大部分為工業級產品，未來待沉鋰裝置投產後，才會生產出電池級碳酸鋰。公司業務發展方向偏向氫氧化鋰和金屬鋰。在鋰資源產品中，氫氧化鋰、氯化鋰和碳酸鋰佔據相同的生態位，藍科鋰業現有的發展模式，解決不了電池級碳酸鋰的燃眉之急。

鋰輝石要看別人臉色，鋰鹽湖還只是個故事，鋰雲母就成了中國鋰業的「灰姑娘」。

以鋰雲母的重點產區江西為例，僅在宜春地區，探明氧化鋰可用儲量 260 萬噸，佔全國礦山鋰資源量約 60%。針對鋰雲母中還有的鉀、硅、鋁、氟等雜質，鉀、硅、鋁等雜質可以借助隧道窯、一步法沉鋰等工藝進行分離，進一步開發出鉀鈉長石等產品，氟則擁有專門的固氟技術，控制了鋰雲母含鋰量低帶來的成本問題。

統計數據顯示，由於雲母提鋰的技術持續優化，相關工藝價格已經從2017年的10萬元/噸，降低到了3.6-4.5萬元/噸。如果將隧道窯回收廢熱和連續生產等要素考慮進來，未來五年，鋰雲母的開發成本可能會降低到3萬元/噸。對比鋰輝石提鋰的4.5-6萬元/噸價格，以及可能的國際鋰輝石市場變動而言，具有獨特的資源優勢。

作為大陸雲母提鋰路線的代表企業，永興材料的產能就因為技術工藝的升級迎來了大爆發。2019年，該公司鋰鹽產量僅為969噸，一年之後，這一產量達到了8741噸，漲幅802.1%。1月18日，永興材料公司發佈2021年業績預告，預計實現歸母淨利潤8.72億元至9.24億元，同比增長238%至258%，實現扣非歸母淨利潤7.53億元至7.89億元，同比增長316%至336%。公司共計2萬噸的碳酸鋰產能也在逐步推進。

無「鋰」取鬧的市場要持續多久，目前尚無定數。但是上下游企業在一件事上達成了默契：誰掌握產能，誰就掌握了話語權。

（本文來源「科工力量」公眾號，授權中時新聞網刊登）

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