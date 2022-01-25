通膨來勢洶洶，美國聯準會政策由鴿轉鷹，原本計畫6月開始縮減購債，現在不但提前到3月，還要完全停止QE不再購債。升息時點也準備從原定的12月提前到3月，幅度也可能從溫和的1～2碼，拉升到3～4碼。美國的升息循環即將啟動。接下來，在資金潮流動下，許多先進經濟體將跟進升息，引爆全球升息潮。

資金流向恐將逆轉

面對全球金融情勢劇烈變化，北京作為全球新興市場的領頭羊，卻逆勢而行，為「穩經濟」為而逆向降準、降息。日前人行以提供市場充裕流動性並刺激經濟為理由，繼去年底全面降準0.5%後，再度調降1年期中期借貸便利（MLF）及7天期公開市場逆回購利率各10個基點（0.1%），外界解讀為「變相降息」。隨後人行副行長劉國強更進一步表示，儘管當前8.4%的平均存款準備金率不高，一旦大陸經濟及金融運行出現狀況，仍不排除持續降準的可能性。

盱衡大陸當前經濟情勢與中共領導層維穩的決心，再次降準的機率不小。從大陸國家統計局剛公布的數字可看出端倪，2021年大陸經濟成長率寫下亮眼的8.1%，不僅高於年初設定的6%目標，也優於市場普遍預期的8%。不過，若逐季來看，可以發現經濟成長幅度從2021年第1季的18.3%，一路下滑到第4季的4%。預估今年第1季在18.3%的高基期下，GDP數字不會好看。

更令人擔心的是，最近疫情蔓延，讓封城與管制措施更加嚴格，連帶也重創內需消費市場。尤其是近年來在經濟與產業結構加速調整過程中，消費已逐漸取代投資跟出口的角色，成為大陸經濟最重要的貢獻來源。根據統計，近十年（2011～2021年）大陸消費對經濟成長的平均貢獻率，高達55%。如果不計2020年-6.8%這個離群值（outlier），這個數字更是超過6成，達到61%。倘若消費無法擺脫疫情衝擊，經濟下行風險勢必加大，人行寬鬆立場就必須持續下去。

大陸貨幣政策方向顯然將與先進國家背道而馳，分歧的貨幣政策，會帶來什麼問題？可分兩個層面觀察，一方面大陸資金將由淨流入變成淨流出，這不只會加劇大陸金融市場的震盪，也會加大北京經濟調控的難度，讓接下來經濟走勢，將更難預測與掌握。

大陸貨幣政策逆向

這一兩年來在疫情干擾下，大陸經濟表現得如此亮眼，除了與生產面的供應鏈有關外，資金持續流入讓金融情勢得以穩定也是一個關鍵因素。國際金融協會（IIF）調查指出，2020及2021這兩年新興市場總共吸引7635億美元非居民資金，其中光是大陸吸收的淨流入資金比重就超過6成。如果單看最近1個月（2021年12月），流入大陸股市及債市的境外資金高達226億美元，是整體淨流入資金的135%（代表其他新興市場為資金淨流出）。一旦資金流向逆轉，大陸穩經濟將更加艱難。

另一方面，在貨幣政策分歧下，全球升息循環過程所帶來的外溢與共伴效應不能輕忽。特別是隨著金融全球化加速發展，資金移動阻力更小、速度更快，這類外溢與共伴效應會隨著移動的便利而放大，甚至形成金融危機，進而反噬實體經濟。歷次重大金融危機事件，背後多少都是資金快速移動所造成的結果。從1990年代初期中南美洲的通貨危機，到2008年全球金融海嘯，都是以美國升息循環作為起頭，最後以金融危機爆發作收。

2021年底中共中央經濟工作會議提出需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，讓大陸今年經濟形勢，顯得更為嚴峻，也逼使人行在貨幣政策上不得不與全球逆向而行。短期這種作法，對經濟或許可以起到一定支撐作用，但不能忽視的是，由此衍生的資金外流風險與貨幣政策分歧下的外溢與共伴效應，可能對本已脆弱的經濟，造成二度傷害。對於陷入保5攻防戰的北京當局來說，短期利益與中長期風險，恐怕必須更精準拿捏。