一年一度的春節，緊鄰歐美年底假期之後，正是嚴防疫情帶入台灣的關鍵時刻。一切皆可預知，卻未部署，繼2021處理部桃事件失當，搞砸全台春節商機之後，2022第二度在春節之前，由原班人馬超完美複製，再度引爆疫情。這回，在一向死不認錯的最高原則下，祭出「大麻式認知作戰」，掩飾不方便說的真相，上演放生式防疫。

民進黨認知作戰有三大主軸，一是「Omicron很溫和」，二是「Omicron不可能清零」，三是「不能為防疫傷害經濟」，三大主軸皆是錯誤認知，都有重要人士帶風向。

Omicron很溫和嗎？疫情一出，便有一堆人幫忙釋放Omicron已經流感化、感冒化、只會影響上呼吸道、不會重症、不用害怕的說法，最後由蔡英文總統在臉書放出一個「3成無症狀、7成輕症」的數字定調，做為春節不升級的踏板。然而，事實是如何？上述數字前面有一段重要文字：這是「從這波疫情以來的本土案例來分析」，其實這群人多是強健的青壯年與少數孩童，而且觀察時間根本還不足夠！為什麼要使用不成熟的本土數據？因為國際數據完全不是那麼回事！

以美國與英國為例，在Omicron成為主流病毒株以後，每日新冠死亡人數不但未降低，反而快速竄升，創下其2021疫苗開打之後的新高點，比面對兇猛的Delta變種時死亡率更高！原因是感染人數太多，導致病例致死率雖降，總死亡數卻上升，也導致英國不得不重啟封城以息民怨。

而美國雖未下令封城，許多民眾自動減少上街、減少搭乘公共運輸，使市容相當冷清。加護病房住院人數、兒童住院數也都衝到比Delta更高，醫護人員更因自身與家人感染而必須隔離，使醫療體系兩頭燒，再度崩潰。這樣高傳播力的變種已經入侵社區，身為元首卻使用誤導性的數字麻痺善良百姓，這種吸大麻式的防疫操作，嚴重違反政治倫理。

面對危機入侵，當如何應對？與其爭辯可不可能「清零」，不如問政府到底要或不要防疫？準備再賠上多少人命與生計？以英國千分之1.7的致死率保守推估，放任2300萬人感染，將死亡4萬人。台灣平時1年所有死亡人數約17萬人，癌症1年死5萬人，若新冠死亡4萬，可排上十大死因第2名。

然而，英國95%人口已經有抗體、大多感染過，體弱者早已先被淘汰出局了，而且高齡者兩劑疫苗接種率近乎100%，大多更已打第3劑，台灣還沒自然淘汰過，高齡者疫苗接種不足，11歲以下尚未開打，致死率應會高於英美。高喊「與病毒共存」的前副總統陳建仁，是否應該給蔡英文總統估算一個可預見的死亡目標，到底打算用多少台灣人命，來陪葬放生式的防疫？

至於防疫與經濟是否需要二擇一，更是無稽之談。國際分析顯示，真正重創經濟的是疫情，一旦死傷增加，民眾自會裹足減少外出，而早期積極介入、限縮疫情，不僅減少傷亡，也更早恢復經濟、更快還給人民自由。

台灣去年5月疫情，中央疫情指揮中心不肯升四級，民眾便自動「類封城」；而發現太慢、資源準備嚴重不足，使疫情拖拖拉拉，二級警戒已超過大半年、200多天了，仍不敢解除，使百業痛苦綿延加劇。病死與餓死是連體嬰；不想經濟受創，就必須減少死傷。這麼簡單的道理，為什麼執迷不悟？

國內民眾免疫還未普及，與病毒共存純屬迷幻騙局。能否清零何須吵？不同變種病毒，阻斷方法仍舊有效──桃園市動作太慢，疫情擴散，清得辛苦；高雄市動作加快，出事立刻普篩；中央顧面子「打麻藥」進入春節模式，民眾與商家真的要自求多福！

（作者為國立陽明交通大學兼任教授）