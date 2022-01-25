副總統賴清德以特使身分25日率團飛往宏都拉斯，出席新任總統卡蕬楚的就職典禮，使得原本例行、儀式性的慶賀活動顯得格外敏感，除了顯示民進黨再度執政，台灣對外關係更趨嚴峻之外，對尋求政治巔峰的賴清德而言，則是考驗的開始。

此次賴清德在副總統任內首度的出訪缺乏天時、地利因素配合，至於人和則考驗他是否能創造機會，展現未來問鼎國家元首的「總統風範規格」。由於Omicron變異病毒席捲全球，此次行程壓縮到6天5夜，限縮賴清德與代表團的揮灑空間。據報導，因疫情的關係，賴清德過境東岸紐約的行程很難安排，因此去回過境美國只能選擇洛杉磯與舊金山。

我國的總統或副總統出訪一定會將「過境外交」發揮得淋漓盡致，甚至這才是訪問成功與否的指標。但此次由於疫情，賴清德無法與美國政界人士面對面互動、參加僑宴，展現他的國際視野、外交手腕及親和力。即使在宏國，由於空前嚴苛的「防疫三原則」限制，除了地主國主辦的就職大典、國宴及少數拜會行程外，賴清德與台灣代表團幾乎與外界隔絕。

美國的《台北法案》曾令民進黨政府過於樂觀，以為美國強力介入將可確保台灣的邦交無後顧之憂。但去年12月尼加拉瓜突襲式與台灣斷交，令台灣措手不及，為避免骨牌效應，穩住僅存的14國邦交更形重要。

宏都拉斯新任總統卡蕬楚在競選時就信誓旦旦說，當選後外交關係將轉向北京，在美國的努力及壓力之下，目前打消此意，但不保證未來不會鬆動。薩爾瓦多、宏都拉斯及瓜地馬拉同屬「中美洲北三角」國家，貧窮、貪汙腐化、暴力及大量移民湧向美國是共同特徵。薩爾瓦多於2018年與台灣斷交，宏國及瓜國的邦交也響起警訊，引起台灣高度關切與憂慮。

在此龐大壓力下，外交部日前冒著可能牴觸美國《外國代理人登記法》的風險，支付瓜地馬拉在美國遊說每年90萬美元加上額外「合理支出」的費用，以及這次大陣仗出席卡蕬楚的就職大典，就是要達成「深化邦誼」目標，但執行起來充滿挑戰。

台北政壇傳言蔡總統派賴清德擔任特使是「挖坑給他跳」，這種「陰謀論」過於偏激，但未來2年中，如宏國邦交有任何風吹草動，政敵把帳栽在他頭上卻不無可能，因此，賴清德此行為國、為己任重道遠，絕不能等閒視之。

賴清德此行雖有風險，也有亮點，不但將與美國特使、副總統賀錦麗同台，更可進行實質、有意義的互動。媒體多以「巧遇、寒喧、同框」形容可能的「賴賀會」，但這種互動只有象徵意義，無助深化雙邊關係，反而凸顯美國對台灣的支持「堅若磐石」只是表象。

其實，美台高階官員在共同場域自然互動乃水到渠成之事，關鍵在於雙方是否有意願進行實質對話，並於事前規畫安排，這才有助於提升雙方關係。此外，除了具備總統風範，美方的認同往往是台灣領導人的必要條件之一，賴清德出訪固然任務艱鉅，潛在風險頗高，但也可為將來爭取大位創造更有利的機會與形勢，成果如何，台灣政壇都在密切注意。

（作者為資深媒體人）