神隱多時的外交部長吳釗燮近日接受Podcast節目專訪，當主持人問「史上斷交最多的部長是怎麼一回事」時，本來談笑風生的吳釗燮立刻轉為尷尬，直說「這題不要說好不好？」

吳釗燮不敢面對的恐怕還有立陶宛。立陶宛得罪中國大陸，遭到嚴厲的貿易制裁，2萬多瓶立國「黑螺旋槳蘭姆酒」被砍單拒收，台酒表示將全數收購，還特地選在大吉大利的正月初一、2月1日開賣，真是給立陶宛做足了面子。不料網友發現，這批蘭姆酒在台售價600元，是大陸價格的3倍左右，簡直是把台灣人當「盤子」。

更氣人的是，台灣這廂還在情義相挺、大買立陶宛酒，立陶宛那廂卻決定派出有史以來人數最龐大的奧運代表團參加2022北京冬奧；去年12月，包括立陶宛總統瑙塞達等多位官員都表示將抵制北京冬奧，立陶宛議會甚至公開呼籲不要派出任何國家代表團出席。不過，如今看來，立陶宛對北京冬奧還真是十分捧場。

在大陸對立陶宛祭出經貿制裁後，蔡政府馬上慷慨解囊，除了國發會允諾提供立陶宛2億美元的「台灣中東歐投資基金」之外，在立陶宛總統稱允許台北使用「台灣」的名字開設代表處是一個「錯誤」、副外長阿多梅納斯坦言，來自中國大陸的壓力比政府原先預期的還要巨大、工業家聯盟主席賈努維丘斯不滿已至少有100家立陶宛企業因大陸制裁受損等，蔡政府於是又加碼提供額度為10億美元的融資基金。

不知如果立陶宛再有人抱怨，蔡政府是不是還要繼續加碼？但可以確定的是，春節假期，台灣人可以一邊喝著貴森森的立陶宛蘭姆酒，一邊為立陶宛這支史上最大的奧運代表團加油、打氣，箇中滋味一定非常難忘。

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