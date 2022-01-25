2019年12月11日，長沙市台商協會在華天大酒店舉辦尾牙活動。台灣檢方指控林懷等收受大陸方面提供的資金，以辦餐會、資助返台機票等方式，拉抬國民黨總統候選人韓國瑜選情。事隔三年多後，台北地方法院以組織不當選舉造勢活動為由，分別對林懷等5位台商處以1年8個月到3年10 個月不等的有期徒刑。

此案，甚是詭異。台商協會遠在長沙舉辦活動，台北檢方竟能遠端監控，適時查獲?據悉，檢察官曾經提出張善政視訊與尾牙現場互動的綠影帶，鏡頭中還有人高喊總統好，因此，檢方認定該聚會屬拜票活動，餐會有期約賄選之嫌。

且不說錄影帶是否剪接而成，也不問那錄影帶是否是「深度偽造」的結果，長沙台協將台式選舉活動，透過實況轉播，「滲透」到中國大陸，不也算是宣揚民主有功嗎?長沙尾牙場景，換作是連線賴清德，高呼蔡英文凍蒜，不知該判幾年有期徒刑?旅美台灣同鄉會尾牙聚餐，候選人張善政視訊連線，又該判幾年?

判刑關鍵應該不在那捲錄影帶，而在於檢方指控林懷等人分別由長沙市台辦、湖南省台辦分別取得人民幣29萬元及120萬元的補助款。不知這等機密要事，台北檢方如何得知的?可有證據?如何證明回台投票台商的機票就是用省市台辦補助款購買的?台商投資大陸，哪一個不曾享受過陸方的優惠待遇、補助款、退稅、稅賦減免、土地低價租售等超國民待遇?檢方依「大水庫理論」，推論林懷有罪，杯弓蛇影，試問，哪個台商無罪?

此案判決，長沙台協強烈譴責「羅織罪名、蓄意構陷」，難謂無理。但此案判決後，反對黨無聲無息，可謂無情無理至極！

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