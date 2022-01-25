知名「陌生來電」防詐辨識軟體 Whoscall 於本月22日發布《2021 Whoscall 全球年度報告》，結果顯示：2021年的台灣，因股市持續升溫，使得「股票投資」類型的詐騙總量竟高居世界第一！

再根據 Whoscall 的防詐系統資料，2021年的全球「簡訊詐騙」總量，成長逾7成，而在成長率方面，則依序以：台灣（190.13%）、巴西（69.55%）、泰國（57.66%）、馬來西亞（23.05%）、韓國（6.36%）、日本（5.79%）為全球排行前六。其中，台灣不但比世界排名第6的日本，高出了32.84倍，更與香港的不增反減（-15.65%）明顯有著天差地別。簡言之，小小的台灣，竟是個「詐騙量」獨步全球的欺詐之島！

因為股市熱潮延燒，2021年的台灣，全台開戶人數直逼1200萬户，卻也不幸因此成為慘遭詐騙集團獵殺的「羔羊」。Whoscall 指出，2021年堪稱為台灣的「投資詐騙元年」，總計與「投資」相關的詐騙電話或簡訊量，超過全年總詐騙量的六成！

再者，詐騙集團常會假借券商、看盤系統商、理財達人，甚或銀行高管的名義，以「推薦股票」為號召標的，試圖混淆、取信於民，以達其最終詐騙的目標。因此，「電話」與「簡訊」，乃成為詐騙集團用來「首次接觸」台灣民眾的最主要管道。而此，所隱含的嚴重「個資外洩」問題，實是導致台灣成為詐騙之島的最險峻關鍵！

以筆者家人的親身經驗為例，在與建商簽約完成新屋購置後，家人的個資，竟就莫名地流入某知名連鎖房仲之手，且該房仲公司還清楚知悉筆者家屬的原居住地址，並依之指名寄給筆者家屬一份「舊屋轉售意願調查簽署書」，此已屬明顯侵犯個資！

另也有某一知名金融集團，在未經當事人簽名具結或勾選同意下，竟就利用存戶的基本資料與户頭下的存款餘額總數，進行「金融控股公司之子公司間共同行銷」，違反《銀行業電話行銷應遵循原則》等。當這些屬於「白道」的「個資外洩與濫用」之不法侵犯，皆已猖狂至此，更遑論以「詐騙」為目標的「個資買賣與犯罪」！

根據 Whoscall 的統計，2021年該公司總共「為台灣擋下」超過1312萬次詐騙電話，較2020年的520萬次，飆升了150%！其增幅，除主要來自上述之「投資詐騙」外，另也有與「國內旅遊住宿」有關的詐騙電話，分別自去年3月起開始浮現。之後，隨著7月的「微解封」加劇。再到11月，因「住宿券與國旅券」熱潮再次攀升；此外，也有因去年5、6月間，台灣爆發嚴重本土新冠疫情，而出現的假冒疫調人員個資詐騙案；以及於年末出現的假冒「路跑協會」客服，聲稱「系統出錯、重複刷卡」等詐騙案。

凡此種種，謹嚴肅請教蔡政府：在立法院於去年12月底三讀通過《數位發展部組織法》等相關法案，並將自今年起，整合電信、資訊、資安、網路與傳播等五大類業務，用以整體規畫國家數位發展政策、統籌基礎建設、環境整備，以及資源運用等工作要項前，無論首任數位發展部長是行政院政委郭耀煌或唐鳳，亦或是其他，蔡政府將要如何解除台灣「詐騙島」的惡名？且不再讓無辜台灣人民，必須仰仗 Whoscall 才敢接聽電話。相信，這應是當前台灣人民，最想收到的語音留言、電話簡訊！（作者為台灣師範大學教授）

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