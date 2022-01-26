有時候在自己居住的城市來個小旅行，探索城市發生的變化，是很有趣的事情。這回，前一晚住在荷蘭經典潮牌旅店：CitizenM 世民，吃完早餐後就近先去了國家攝影文化中心，看完展出後，女王說要去李國鼎故居，於是搭公車來到了濟南路，走著走著竟先看到了：咦？台灣文學基地？

幫主在台北濟南路念了三年成功高中，對這裡有個文學基地竟毫無印象？原來這裡是2021年隨著齊東街53巷上5棟歷史建築的修復完成後，才開幕的地方，趕早不如趕巧，這緣分一定要進去參訪一番。

齊東街與文學的交會

清代時齊東街是條通往松山、接向基隆的古道，稱為「三板橋街」，主要用於運送煤炭、米糧等民生用品，到了日據時代的1920至1940年，此街改為幸町職務官舍群，供文官居住，戰後，此地成為中央政府官員宿舍，前空軍總司令王叔銘也曾居住。2000年時一度面臨拆遷，在當地居民與專家學者的努力下組成「齊東文史工作室」保留下歷史建築，2011年北市府文化局修繕齊東街日式宿舍，並命名為「齊東詩舍」。2014年7月，國立台灣文學館開始營運管理並策畫展覽及文學推廣活動。到2021年「台灣文學基地」正式開幕！

從門口的地圖可以看出：目前整個文學基地內容有：齊東舍、悅讀館、遊客中心、平安京、展覽廳、創作坊、文學厝、繆思苑、玻璃屋、放空廣場等。主入口位在濟南路上，後方則是隔著齊東街，另有日式建築的「台北琴道館」與豪宅建案「馥久藏」，放在文末介紹。

齊東舍

這裡的七棟建築你當然可以自訂順序，不過幫主建議從「齊東舍」開始，因為這間是保留最完整的建築，現場的解說阿姨非常熱心，帶領遊客實際走整個建築內部詳細解說。目前入口是照片中的石子地，為了修舊如舊，缺材料就從隔壁「悅讀館」那棟拆。

有些歷史的痕跡，是無法做出來的，幫主在四川磨西古鎮，就介紹過一位玩建築的奇人，為了建出味道，把周邊百年老房子買下來，就為了拆它的青磚來修舊如舊。

日式廊道風情，超適合拍美照，這棟建築保留完整，可以細細品味日式建築的細節美感。

牆上的氣孔都有三種形式，這區是常態展區，展出內容部分不破梗，大家親自來看看吧，不過有個多媒體互動區值得一提：投射在牆上的是日據時代這裡周邊建築的示意，這面牆是可以互動的，點擊建物圖像會有說明文字。

那就要點一下幫主的母校「成功高中」囉。日治時代叫做「台北第二中學校」，是台籍學生的第一學府，當年的第一學校（現建國中學）是日籍學生才能就讀的。幫主在這一帶混跡過年少的歲月，竟然只知道那裡有撞球場，卻沒聽過「齊東街」，真是慚愧得慌。

悅讀館

另外一個面向濟南路的悅讀館，入口在遊客中心內，前面提過這裡一些建材拆下來維持隔壁的齊東舍，這邊也同時展示了磚瓦與榫卯結構的木建材。

然後這裡有諾大的榻榻米活動展演空間與閱覽室。接著往後方建築群走去，首先是平安京，一間日式甜品店。

展覽廳

展覽廳以百年文學的世代縮影為主旨，舉辦各種文學相關的內容。

今天展出內容是台灣「推理小說」的發展相關內容，這個主題其實很熟悉，幫主之前在台南的「台灣文學館」也看過這個主題的展覽。

台灣文學基地畢竟是台灣文學館旗下的單位，有類似的展出不意外，對於推理、偵探類小說有興趣的遊客，可以感受一下這個文學類型在台灣的發展歷程。

創作坊

接下來的創作坊也有許多文學相關的展出，也是幫主最喜愛的一區：首先是「文學關鍵字」，再眾多的文學家作品中，出現的一些關鍵字，可以將讀者帶入作者形塑的文學世界中，咀嚼文字帶來閱讀的樂趣。

同時開闢了一間閱讀室，並且提供了一些書籍供遊客閱讀，在如此有意境的環境，午後寧靜的氛圍中，幫主也忍不住文青起來，靜靜的坐在這裡閱讀，超讚的！

在最邊間是留給駐村作家使用，邀請國內外、外文學創作者短期進駐，體驗台北日式宿舍生活，並定期舉辦讀者交流活動，供喜愛台灣文學作品的讀者一窺創作現場。

今天本來要去李國鼎故居，沒想到意外的走進另一個文學的世界中，這裡既有古蹟等級的日式建築群，還有文學相關的展出，綠意滿滿的環境，真的超讚的！推薦大家有空都來走走！

前面說過「齊東街」是條古道，有興趣也記得一併走走，這調很短的街道也非常有內容！首先是台北琴道館。

「台北琴道館」也是此區日式建築群之一，更有趣的是，旁邊有一豪宅建案「馥久藏」，為了配合此區的整體氛圍，把自己也打造成融入當地的日式風格。很多人還以為這戶也是日式建築古蹟之一呢！並不是喔！它是特色的豪宅建案，因為單價很高所以僅有七戶卻花了八年才完銷，身價破億的豪宅與市定古蹟共存，也是都市奇景之一，能不來親眼看看嗎？（上海幫幫主/台北）