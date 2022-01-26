1974年08月21日尼加拉瓜三軍統帥兼國家緊委員會主席蘇慕薩將軍離華，嚴家淦副總統以隆重軍禮歡送。（姚琢奇攝，中時檔案照）

中國與尼加拉瓜有太多的史話可談。

最近，尼加拉瓜與我國轉交、大使被騙叛國、美女大使不見人、蔣介石善報、中正紀念堂、蔣經國、蔡英文反共保台、美國反中用台、政工幹校70年，中天沒收一周年，華視罵國民黨……，我都可以扯出一大串。

先從尼加拉瓜的總統家族蘇慕薩（Somoza）談起。大約是1978年，他的政權已經岌岌可危，現在這位總統奧蒂嘉領導的左派桑解陣線拿下了該國很多城。美國卡特總統也不喜歡蘇慕薩，認為他不值得扶持。

美國的CBS電視台《60分鐘》就做了一集訪問蘇慕薩。我當時在中國電視公司，要做第一個新聞雜誌形態節目，想了半天沒有什麼好名字，就也用了「60分鐘」這個名字。我當時把CBS的這個節目當做範本，每集都看。

名記者丹拉瑟（Dan Rather），放了一些尼加拉瓜人民在垃圾場撿東西的負面畫面，然後問蘇，你怎麼面對這個局勢？

蘇是西點軍校畢業的，所以講的正統英文。

蘇說：「我有國民警衛隊（National Guard）。」

丹問：「如果國民警衛隊也反你怎麼辦？」

蘇說：「我不怕！」

丹問：「 行嗎？他們有槍耶。（How come？they got the gun.）」

蘇說：「我有民心。（I got the people.）」

節目就到此結束，打出噠噠噠的秒聲。

我認為這是最好的新聞節目製作，後來到政大新聞系演講，還特別引出這一段。

我後來就說，尼加拉瓜與中國的關係，堪稱比《甄環傳》還扭曲迷人。兩國1930年建交，尼國就是由蘇慕薩、查莫洛、奧蒂嘉幾個家族掌控，而真正控制她的是美國，1912年還派兵占領之，取得監督權和開鑿運河的權利，及99年的海軍基地權。

後來尼加拉瓜人民在C.A.桑地諾將軍領導下，進行反對美帝國主義和國內反動派的民族解放運動，迫使美軍於1933年1月從尼加拉瓜撤走。

美國不甘心失敗，策動國民警衛隊司令蘇慕薩‧加西亞，於1934年2月21日謀殺了桑地諾。

1936年5月，蘇慕薩發動政變，1937年攫取總統職位，開始了蘇慕薩家族的獨裁統治。他對內利用國家權力，為家族聚斂財富，剝削和壓榨人民，鎮壓一切民主進步活動；對外則追隨美國，使尼加拉瓜淪為美國的附庸和鎮壓中美洲地區民族解放運動的基地。

蘇慕薩的統冶不得人心，美國總統羅斯福講過一句很有名的話：「他也許是個狗娘養的（son of a bitch），但他是我們（Ours）狗娘養的。」

他的兩個兒子都是西點軍校的。

1956年老蘇慕薩遇刺身亡，其長子路易士「即位」，1967年心臟病去世，其弟蘇慕薩繼任。

蘇慕薩對蔣總統很尊敬，視Generalissimo為榜樣，並贈鑲金軍刀給蔣總統。這把軍刀就放在中正紀念堂樓下展覽室裡面。

【未完待續，郭冠英專欄每周三刊出】