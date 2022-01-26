美日航母艦隊刻正於菲律賓海聯合軍演，中共解放軍繼1月23日出動總計39架次軍機在台灣西南國際空域活動後，24日再出動軍機13架在前述空域活動，特別值得一提的是其中一架運8反潛機單獨經巴士海峽往台灣東南方之西太平洋國際空域巡弋後折返，此舉是否與美國國防部24日公布美國2個航母打擊群已駛進南海海域進行訓練有關，值得關注。

根據媒體報導，美國海軍太平洋艦隊24日發布聲明指出，航母卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN 70）在南海進行例行飛行作業時，一架F-35C戰機在甲板上發生「降落事故」，飛行員彈射成功，不過仍造成7人受傷。美國軍方目前仍在調查事故原因。另一艘航母「林肯號」（USS Abraham Lincoln）也同時間在該水域進行聯合演訓。台灣軍方此次通報共機大舉入侵演習水域，更添加幾許軍事敏感性。

此次，共機編隊，可分為水面遠程打擊警戒群轟6機2架與殲16機4架（近東引東北方國際空域），在台灣西南國際空域進行「警備巡弋」。以及許久未出島鏈之運8反潛機1架，此次單獨由台灣西南經巴士海峽往台灣東南方之西太平洋國際空域（向菲律賓海方向）折返，其中殲16機4架與殲16D機2架擔任警戒任務。

美日於菲律賓海聯合軍演期間，中共一架運8反潛機出島鏈巡弋頗不尋常。(圖/作者陸文浩繪製)

從過去中共軍機經巴士海峽往西太平洋活動經驗判斷，共軍戰機、特種機種擔任伴護、與空中戰場後勤支援機種協同轟6機，係為打擊我所謂「台獨言論與行徑」、外國官方（或敏感性高層卸任官員）訪問團抵達台灣、模擬攻擊外艦以及向菲律賓海演訓的美日等軍事同盟海空兵力之軍事力量展示。觀察近日台灣並無政治、外交因素，解放軍大舉出動原因，顯然針對美日艦隊聯合軍演而來。

再其次，共軍快、慢速機指向性活動，反應美軍空中兵力，尤以偵察機居多。此次，運8反潛機單獨經巴士海峽往台灣東南方之菲律賓海巡弋，依據反潛機特性，具反潛、水面偵察、且非常態出島鏈，不排除與美軍航母編隊進入南海有關，擔任監視來往巴士海峽水面之美軍航母打擊群情況。

再者，依據去年美國海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（SSN-22），10月初因故曾浮航由南海經巴士海峽抵關島，12月16日美軍宣布洛杉磯級核動力攻擊潛艦「傑佛遜市號」（SSN-759）抵達關島海軍基地，與今年俄亥俄級戰略核潛艦「內華達號」（SSBN-733）1月15日抵關島前進部署態勢，美核潛艦有用於支援保護艦隊對水面或者是水下目標的警戒與作戰任務等情況，按照共軍運8反潛機反潛特性，亦可能在往來西太平洋、南海之航線間，偵察水下是否有美軍核潛艦潛航。

據此研判，中共軍機近日活躍於台灣西南空域以及東南方菲律賓海空域，並非擾台之舉，實是針對美日聯合軍演而來，農曆春節期間，我國軍弟兄應提高警覺，但也無需過度緊張。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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