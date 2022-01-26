欲探討台美經濟的接軌，鼓勵美國產業投資台灣，可以從以下兩大主軸來思考。首先，台灣有什麼值得美國投資？中短期投資著重收益，重視營收、利潤以及就業率。其次，台灣有什麼需要被投資的？則應重視中長期收益，看重的是影響力、常態的發展。另外也可考慮以「投資今日的台灣」和「投資未來的台灣」做為區分。

2021年7月時，美國國務院發表〈海外投資報告〉指出，台灣是區域與全球貿易投資的重要市場，台灣擁有高技能的勞動力，是全球供應鏈重要環節，同時是東亞運輸轉運中央樞紐、先進研發的主要中心。報告顯示，台灣在發展半導體、5G通訊、人工智慧（AI）與物聯網（IoT）等新興科技產品上，具備先進研發能力，在國際科技供應鏈扮演主導地位，是區域高科技供應鏈中心。

無庸置疑的，優良的人才素質、高技能的勞動力、供應鏈的韌性、對智財權的尊重、資安保護及產業彈性等特色，凸顯了台灣具信賴、高韌性的新價值，也足以吸引國際大廠來台投資。展望未來，我們可預見台灣將扮演以下的角色：

第一，半導體科技島：在磁吸效應之下，將會有大規模美國設備及材料大廠投資台灣，不止是康寧、應用材料。近來，美國半導體材料英特格（Entegris）也宣布，高雄新廠投資5億美元成為旗下全球最大製造基地，這波潮流是擋不住的。

第二，亞太資料中心：台灣是全世界製造伺服器最多的區域，水電的價格也是遠低於世界其他的國家，臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與谷歌（FAAMG）等科技巨擘們看中台灣，紛紛進駐台灣投資資料中心，如此也將驅動數據安全和5G台廠的能力，以及帶動一波相關產業的在台投資。

台灣政府要做的很簡單，就是營造一個「國際人士在台工作及投資的友善環境」，大概就可以解決大部份的問題。反觀，什麼動力可以投資未來的台灣呢？台灣又有什麼需要被投資的呢？

長期以來，台灣只是製造創新，只有發展出被動式的價值，台灣將創新轉化成商業價值的能力上，則尚待努力。

拿以色列為例，目前美國那斯達克（Nasdaq）上市的高科技公司中，以色列企業數量居世界第三，僅次於美國及加拿大，再者，以色列發展出一套新創、被國際企業併購的模式，2018年企業併購的金額總數達111億美元，其中由跨國企業併購的金額就高達106億美元。

以色列政府結合外來投資在新創發展戰略的成果，除了「供給」優質新創外，還藉著法規設計，一方面吸引跨國企業到以色列投資，鼓勵外資積極參與在地新創活動，提高併購新創企業的認知；另一方面，透過吸引國際創業投資以色列，提高了協助新創進入國際資本市場上市（IPO）的需求。

與以色列相較，台灣缺乏高效率的資本投資和市場運作，台灣需要美國資本產業的協助。台灣如何創造一個非台灣不可的論述？如何和美國一流的前瞻高科技技術結合，為企業的永續經營開創活水？我們認為欲解決上述問題，美國的資本投資，將會扮演非常關鍵的角色。

透過環境、誘因的塑造，吸引不同產業的美國投資人，包括先進技術、數位、傳統製造業與服務業等，但這只是基本面，必需有效運作，方可長久發酵。

欲達成此目的，政府應考慮加速修法，將跨國企業吸引到台灣投資，及吸引國際資本，以連結新創事業到國際市場，建議如下：

第一，鼓勵內外資合作，帶動台灣新創企業：吸引跨國企業到台灣設研發中心，側重軟體發展，並鼓勵外資和本地資本投資台灣企業，這些外來投資也將成為併購新創的主力。如新加坡淡馬錫投控公司和以色列基金共同投資2個以新加坡公司為主的創業基金：以色列創業投資公司趨勢線（Trendlines）的Trendlines Agrifood及New Protein Fund，對新加坡新創企業均發揮不錯的投資帶動效果。

第二，設立基金或轉化既有基金的作法，吸引國際資金來台進行創業投資：以色列最有名的創業引導基金YOZMA計畫。政府出資1億美元，其中8,000萬美元主要用來與國際知名的金融機構（大部分是創投）合作並發起成立子基金，另外2,000萬美元直接投資高科技新創企業。該計畫引導創立了10支創投基金，被認為是世界上最成功且政府主導的創業投資促進計畫之一，值得作為台灣既有基金或成立新基金的借鏡。

台灣和美國的合作不應僅止於政治、產業，甚至是經濟上的全面接軌，這將產生一個新的生態鏈。美國協助台灣的新創公司及在台設立研發中心，台灣企業及政府資金也同時投資或併購美國企業，協助美國再工業化，營造台美雙贏的策略。