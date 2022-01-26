民進黨敲鑼打鼓對酒駕修法，但若執法有「黨證破口」，法律再嚴有何意義？ 丁允恭酒駕證明執法的雙重標準，只要民進黨人士有酒駕特權，就永遠不可能「零容忍」。

刑法第185條之3，雖以「酒精濃度0.25毫克」作為標準，但司法實務並非以「測量當下」的酒精濃度為依據。譬如某人酒駕上路，開車一小時後發生車故，再加上警方到達的時間，「測量當下」沒有達到0.25毫克門檻，不代表上路的時候沒有超過。

試舉二例，高雄地方法院109 年度交簡字第 3596 號、 110 年度交簡上字第 1973 號刑事判決，行為人酒測時的酒精濃度分別是0.17、0.23毫克，高雄地檢署檢察官都是以「公式回推」，回溯推估行為人「駕駛時」的酒精濃度超過門檻，予以起訴並獲法院判決有罪。

但同樣一個高雄地檢署，對丁允恭酒駕卻採取不同標準。2021年7月14日，丁允恭開車上班、發生車禍、報警、警察到達現場、酒測；從丁允恭開始駕駛到酒測，中間有一段間隔，檢察官卻沒有比照其他案件，以公式回推丁允恭駕駛時的酒精濃度，這不是縱放，什麼是縱放？

按照丁允恭模式，未來有民進黨黨證的人都可以「酒駕於我如浮雲」，隨時享受雙重標準。有人說「公式回推沒有科學依據」，那也應該一視同仁，現在卻是沒黨證的人要適用，有黨證的丁允恭不需適用，這樣要防範酒駕，做得到嗎？

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