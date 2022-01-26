副總統賴清德確定以「總統特使」身分，出訪我友邦宏都拉斯新總統就職，並規劃在中途過境美國。以他這種「嘴砲台獨」的慣性，恐怕會掀起美中台三邊關係的連漪，並讓兩岸再次角力？

賴清德與綠軍其他可能接班人不同之處在於他「敢嘴」、勇於「嘴砲台獨」。為何賴清德拼命嘴砲台獨？賴清德為什麼只敢嘴巴喊一喊「台獨」？因為賴清德是「假台獨」，台獨工作者是假，想要當總統是真！

過去綠營立委蔡易餘就曾經提出《中華民國憲法增修條文》修正草案，並認為這個版本是就認知的事實狀況做一個客觀陳述，因此主張拿掉「國家統一前」等詞彙。

當時賴清德如果是真的「台獨工作者」就應該支持這個提案，趕快遊說自家黨員，現在執政黨是絕對多數黨，要是「真台獨」，賴清德應該要有種率先提案修憲，但實際上並沒有！

可見，嘴砲台獨的目標是「權力」。這次，國際形勢不一樣。美國視中國大陸為戰略競爭者，讓賴清德得到機會，但美國的兩岸政策還是會有其底線。美國要消耗中國大陸的實力，卻不想兩岸真的打起來，也不會同意台獨。過去，當賴清德說自己是台獨工作者，中國大陸即怒嗆：「制裁台獨就從打擊賴清德開始！」

中國大陸為此，肯定會在賴清德過境美國期間施壓美國與台灣，美國也會施壓讓賴清德不能講太擦邊球的話，甚至希望迫使賴清德講出更模糊和緩的立場。事實上，賴清德已經修正說法稱自己是「務實的台獨工作者」，從台獨金孫往後退了一點，成為務實的台獨工作者，結果拿到「總統特使」的身分，來測試自己在美中台三邊關係的影響力。

真正出訪時，「務實台獨工作者」的賴清德會不會追求自己2024的總統大位，再一次嘴砲呢？兩岸之間是不是會再次角力？值得觀察。

（作者孫榮富為資深政治幕僚）