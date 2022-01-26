喧騰一時，對立法委員高嘉瑜囚禁、施暴的「恐怖情人」林秉樞傷人案，經過兩個多月的偵查，在羈押期滿之前，新北地檢以傷害、強制、恐嚇、偽造文書等罪嫌將林男起訴，也讓該案劃下一個暫時的句點。

但令人意外的是，在其被逮捕初期，所被爆料有關「政治」面有可能牽涉出的案外案，地檢署卻是隻字不提也彷彿從不存在，或許是證據不足或尚在調查，但漸漸挖掘出來的現實，卻代表了民進黨治下醜陋的政治文化！

雖然就林男是否有聲稱給予高嘉瑜新台幣400萬的部分因證據不足而不予處理，但從目前所公開的Line通聯記錄卻明白顯示林男一向都是藉由聲稱自己與府、院、黨等層峰有極好交情，取得被害人信任後進一步騙財或騙色。

這是詐欺無誤，但背後代表的是受害人因為對林男的「政治關係」有所期待才受到欺騙，也顯示受害人相信民進黨是「人情與利益」的政治，才會因而上當！民進黨果然是一個「派系分贓」的人治政黨！

從陳水扁時期的「海角七億」開始，民進黨始終是自我利益高於國家利益，不同的是過去陳水扁是「一人獨吞」，而現在的民進黨則是「喬事惟親」、「雨露均霑」，藉由這種方式吸引更多的人，也才誕生了林秉樞這樣的「政治蟑螂」！

我們都知道造就蟑螂的永遠是外在的環境，若政治環境清廉、透明、公正，又豈會有林秉樞之流存在？

可確定的是，民進黨統治下的政治環境的確是醜陋不堪，如若每個與綠營接觸的都是如此「喬事惟親」、「坑朦拐騙」，受害的永遠都是沒有「特殊關係」的小老百姓！

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