1月13日，台灣電力公司發出總經理鍾炳利署名的通知，其主旨為：本公司111年度「計畫性減少用電措施-彈性夜減型」提前自3月起實施。其後的說明指出，該措施原定自本(111)年5月起實施，為使用戶儘早熟悉方案內容，提前自3月1日起實施至10月31日止。

台電悄悄發出的重要通知，迄今未見新聞媒體廣泛報導，同時是在四項公投之一的「重啟核四」案未通過之後發布，頗讓人有「不夠光明磊落」，也具有為民進黨政府反核政策「量身訂做」之嫌。

早在去年底，中央大學「台灣經濟發展研究中心」研究員梁啟源即指出，2021年供電問題就已經很嚴重了，因此2022年限電的可能性很大，且「幾乎沒辦法避免」，其主要原因是隨著核能發電機組陸續除役，加上再生能源的發展「低於預期」，燃氣又因接收站及招標不順，這些情況對台灣基礎設施安全與能源消費安全造成衝擊。

針對「重啟核四」公投未能通過，鴻海創辦人郭台銘也提出警語，指出「可以確定的是，2022年一定缺電，工業也會，家電也會，既然大家都做了一個決定，將來就不要埋怨，要對缺電做準備。」

台電的回應是，確保供電穩定是台電時時刻刻的工作，即使公投通過「核四重啟」至少要花十年，本就不是短期選項；台電會持續讓大潭八、九號機組如期完工，將現有氣源優先供氣給較高效率的燃氣機組，以提高全廠總發電量。至於經濟部長王美花坦承的「係因經濟成長超出預期，致使用電量也大幅增加」說法，已成為笑話一則。

記得去年513及517的兩度全台大停電，都讓產業界對未來供電穩定性產生重大疑慮；加上用電大戶使用綠能的規定，對產業造成不小衝擊。能源專家紛紛主張，政府規劃能源結構配比，要顧及台灣的能源脆弱性，不能輕易放棄任何一種能源的配置，才能確保台灣能源充足穩定供應。

日前「台灣美國商會」公布的「2022年商業景氣調查」報告，也指出78％受訪者對供電穩定表示擔心，電壓穩定性有74％、電力成本有61％、綠能進展為73％，其比重較去年呈現2位數成長。

也難怪台電公司要發出今年限電的預警通知，甚至還要比預定的時間「提早2個月」。吾人不禁要問，民進黨政府還能說出「台灣不缺電」的大話嗎？看來為了弭補能源缺口，未來的限電，甚至停電都有可能面臨。缺電的結果也會導致燃煤火力全開，讓排碳問題更加嚴重；2025年核二及核三停機的「非核家園」也成為泡影。

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