蔡政府解禁福島核食箭在弦上，國民黨26日煞有其事召開記者會，強調堅定捍衛國人食安健康。這場心虛、不敢把話講死的記者會，凸顯國民黨的左支右絀，如同民進黨強攻18歲公民權修憲議題，國民黨同樣無力招架、窘態畢露。

2018年由前台北市長郝龍斌領銜提出的反核食公投，以779萬同意票過關，當時國民黨展現在野黨反映民意作為，雖然迄今已逾兩年時效，779萬民意豈容忽視？沒想到國民黨黨中央先是立場鬆動，被戰鬥藍趙少康公開批判後，黨主席朱立倫才態度大轉彎，澄清沒有同意要開放核食。

國民黨心知肚明，蔡政府拉攏美日抗中政策不變，開放福島與周遭4縣市農產品及食品進口只是時間問題。國民黨黨中央因而刻意放消息，只要科學證明安全，就不反對核食進口，用意在「測水溫」，沒想到引發各界反彈，小道消息滿天飛，甚至傳聞朱立倫想在訪日前利用開放核食討好日本政府，更讓國民黨滿頭包。

民進黨立院黨團總召柯建銘，最近針對核食進口及18歲公民權修憲議題頻頻放話，挑明了開放日本福島核食進口，是今年年底選舉前一定會先處理的戰場；至於下修18歲公民權，更吃定了國民黨不敢得罪年輕人，只能以程序正義杯葛，加上新北市長侯友宜率先表態支持，國民黨的杯葛有如螳臂擋車。

很明顯趨勢，開放日本福島核食進口及18歲公民權修憲議題，蔡政府都已勢在必行。偏偏國民黨領航者朱立倫及最大諸侯侯友宜，一個滿腦子精算、優柔寡斷決策搖擺不定，一個盤算利害得失、只顧自己政治立場，國民黨多頭馬車，還有什麼能耐抗衡鴨霸的民進黨？