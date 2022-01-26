蔡英文總統對蔣經國路線拋出橄欖枝，以「台灣共識」的高度號召國家團結。做為中華民國總統，其用心值得肯定，但民進黨長期對抗國民黨、攻訐兩蔣，忽然談起「蔣經國共識」，難免造成社會心理上的不適應，因而質疑此起彼落。

應先釐清反共保台

台灣是一個分歧的社會，任何社會都會有分歧，但民主社會總能透過民主程序解決分歧，台灣自詡民主，已3度政黨輪替，但定期選舉不但不能解決社會分歧，反而造成更嚴重的對立，這與台灣長期陷於省籍情結與國家認同爭議有關，認同層次問題不解決，就談不上國家團結。

兩蔣時代的台灣，大致可以分為兩個階段，初期蔣中正力行「反共抗俄」，伺機反攻大陸，但退出聯合國後已不切實際。蔣經國繼任大位後不久，美國與大陸建交，從台灣撤軍，並「認知」台灣為中國的一部分，中華民國遂走上台灣化之路。

蔣經國開始調整國家方向，可以簡化為兩個主軸：三民主義統一中國、革新保台，前者的意涵是中國認同，後者的意涵是本土化與政治開放，這也是蔣經國在晚年說「我是台灣人，也是中國人」的大背景。蔡總統則從蔣經國所有談話中擷取「反共」、「保台」4個字，不能說錯，卻不完整。

前總統李登輝修憲改行總統直選制後，台灣認同成為主旋律，1949年來台一代凋零後，省籍問題自然解決，卻演變成為統獨之爭，並進一步轉化為「反共」、「反中」的爭議；既然蔡英文總統想以蔣經國路線為自己背書，就應該先釐清，什麼是蔣經國的「反共保台」。

要了解蔣經國對中共的態度，1987年《華爾街日報》的專訪是很好的座標。當時鄧小平如火如荼推動改革開放，釋放市場活力，被問及「北平共黨政府所做體制改革的看法」，蔣經國表示：「中共不得不進行所謂『改革』，但一直未觸及其極權制度的本身……期望中共能夠以和平方式改革成功，絕無可能。」

這次專訪後3個月，蔣經國不幸去世，他沒有機會看到大陸改革開放的成果。從2022年往回看，要說中共的改革「不成功」，恐怕也是違心。蔣經國是造福台灣的偉人，但他的預言並不是每一次都準確。

台灣良制底氣不足

現在走在大陸城市，和普通市民交流，已經很難與「共產主義」產生聯想。改革開放「讓一部分人先富起來」，促進了經濟繁榮，也加深了貧富差距；現在中共總書記習近平提出「共同富裕」，宣示鐘擺要擺到「求均」的另一邊。中共以「求富」、「求均」交互接替的方式，達到「均富」的平衡。如果蔣經國復生，看到現在的大陸會如何評價，是否會感覺中共走在自己的路上？這個問題沒有答案，又讓人深思。

蔣經國曾經說：「中國大陸必須根除共產主義，國家統一的目標才能實現」，但說實在，今天的中共雖然打著「共產主義」的旗幟，卻走在「中國特色社會主義」道路，經濟學界更定義為「國家資本主義」，就經濟與社會建設，大陸已有巨幅進步，台灣人民已發現，當年隱含「台灣就是良制」的制度優越感，今天已經底氣不足了。

蔡總統不能忽略蔣經國是一個堅定的民族主義者，堅持「我是中國人」，在台灣解除戒嚴後，很快就開放老兵赴大陸探親，開啟兩岸民間交流之路，中國認同與兩岸交流也是蔣經國的政治遺產，談蔣經國共識不能各取所需。

期待蔡英文帶領台灣走回蔣經國的路，是不切實際，甚至癡人說夢。但蔡英文可以釐清「反中」與「反共」兩個概念，在《中華民國憲法》與中華民族基礎上，重建兩岸交流。

蔡英文是台灣政治史上第一位第二任期過半，仍能維持過半民意支持度的總統，有足夠的政治資產成為全民總統，實現自我歷史定位，她有走出歷史仇恨、建立藍綠共識的高度，自然讓人對她化解兩岸歷史恩怨抱以期待。（系列完）