新年伊始，兩岸學界就中共二十大可能推出解決「台灣問題」的「總體方略」，進行了不同的解讀。大陸「新華社」提出五個關鍵詞如下：一是國家統一、民族復興；二是結束政治對立、實現持久和平；三是寄希望於台灣人民、反對台獨分裂；四是融合發展、共同市場；五是文化傳承、心靈契合。

我認為聯繫上述五個關鍵詞的中心思想，就是「總體」和「方略」兩個概念。總體強調要眼觀全局；方略則強調方法和謀略。據此我對習近平的對台總體方略，提出下列三個觀察：

第一是中國的歷史觀。習近平上任後除了承續其前任的「理論自信」、「道路自信」和「制度自信」外，特別加上了「文化自信」，而最近的講話又多次提及「歷史自信」，這五個自信未來將成為中共的精神指引。「分久必合，合久必分」是中國歷史發展的規律，中共認為「台灣問題」是國共內戰的延續，最終的解決只有兩岸統一，沒有其他的辦法。

第二是中共的發展觀。回顧中共的政治發展過程，從毛澤東讓中國「站起來」，鄧小平讓中國「富起來」，一直到現在習近平要讓中國「強起來」。中共的對台政策，始終是和中共的發展目標相向而行。

談到中共的發展問題，中國現代國際關係研究院院長袁鵬2016年11月說的一段話，讓我印象深刻。他說：「從發展上看，中國真正的挑戰不是眼前，而是未來5至10年；真正的難題不是國際和周邊局勢，而是內部的體制變革和社會生態；真正的威脅不是軍事衝突，而是金融、社會、網絡、外交等非軍事麻煩。」發展是硬道理，所以習近平才會強調「戰略定力」的必要性，不能因處理「台灣問題」而危害到中共的發展利益。

第三是共產黨人的戰略觀和策略觀。習近平強調「時與勢」都在中共這一邊，這是毛澤東說的「戰略上藐視敵人」。如果兩岸由分到合是時勢所趨，其間也會出現一些可控和不可控的變數，故須審時度勢，採取靈活的手段，才能順利達成目標，這就是「戰術上重視敵人」的意義，也是對台總體方略的重點。中共對台政策從武裝解放改為和平統一，就是代表戰術性的轉變。

台海和戰問題一直受到國際社會的關注。學者穆春山（Mu Chunshan）曾於本月9日在《外交家》（The Diplomat）撰文指出，希望兩岸開戰的三類族群包括：一是希望透過戰爭阻止中國發展的西方國家人士；二是對未來過於理想化的「台獨派」；三是天真的「中國愛國主義者」。

我認為在當前的情勢下，三類族群都沒有市場。因此，今年兩岸關係雖仍維持外弛內張的狀態，但台海應無爆發戰爭的可能。

首先，根據中共外長王毅在去年年底的說法，今年將要召開的中共二十大，是「黨和國家政治生活中的頭等大事」。外交工作的主要任務就是，「營造更加穩定有利的外部環境」，其中當然包括台海環境在內。由於兩岸關係發展的主動權和主導權是握在習近平的手中，從中共的對台總體方略看，今年沒有對台用武的必要性和急迫性。

其次，拜登內外交困，希望在期中選舉挽回頹勢。僅管前白宮國安顧問歐布萊恩21日受訪時說，「習近平正在密切觀察俄烏衝突的發展，並且考慮是否決定在北京冬奧後入侵台灣。」但拜登無力東、西兩面樹敵，也不可能在台海輕啟戰端。

最後，台灣今年的地方選舉，被視為2024年總統大選的前哨戰；但最新的民調顯示，主張維持現狀者仍是民意主流，民眾關心的還是經濟議題，不預期兩岸兵戎相向。

中共對台總體方略是「陽謀」，不是「陰謀」，台灣不能因選舉掛帥，刻意視而不見。面對中共的對台總體方略，台灣應有戰略上的超前部署，戰術上的因應對策。(作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授)