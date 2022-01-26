2021年過去了，讓人觸目驚心的是，出生人口居然只有15.4萬人，相較2016年，蔡英文總統執政至今，出生人口蒸發5.4萬人，大減26%，原因何在？

表一 台灣歷年出生人口數 資料來源：內政部統計月報

蔡總統上任之後，年年說要因應少子化，卻是年年減少新生兒（表一）。2017年煞有其事成立「少子化辦公室」，開一次會就停擺；蔡總統說林靜儀當選，中二選區生育率會大大提高，這麼厲害應該讓林靜儀當總統，只造福中二選區太可惜了。

民進黨會辯解「少子化是趨勢」，真正的趨勢是馬英九總統接棒的2008年出生人數19.9萬，到了他交棒的2016年增加到20.8萬人。馬總統讓出生人數增加5%，蔡總統卻是減少26%。

影響出生率的因素很多，但經濟絕對是關鍵。馬總統被嫌到沒一處好，呼吸都有罪，可是他任內出生人數還能夠增加；蔡總統把自己執政說得好棒棒，那為什麼勞工不敢生小孩？

本文先從一個面向來解析少子化：勞工實質薪資。養育小孩要花錢也花時間，現在年輕夫妻大部分是「有錢最多生兩個，沒錢一個都不敢生」，而蔡政府的施政是有利於出口外銷的製造業，而不利於以內需為主的服務業，這就影響了服務業勞工的生育意願。

從2016年5月到2021年11月，在蔡總統任期中，台灣的製造業實質總薪資增加10.11%，而服務業實質總薪資卻是負成長 -1.1%。這個現象在2021年的疫情更為嚴重，從表二可以看出，2021年4月疫情出現破口後，製造業、服務業的實質總薪資成長率出現明顯的落差，服務業是屋漏偏逢連夜雨。

相較於部分產業股價節節高升，服務業及其從業人員受三級警戒傷害更深，這讓我們不得不去思考，如果當年服貿過關，還會如此嗎？

台灣「出口靠大陸」是不爭的事實，製造業可以靠出口大陸賺錢，服務業可不可以呢？民進黨說，不行。但所謂的ECFA服務貿易協定，是放寬陸資到台灣投資，投資就必須挖角勞工；台灣勞工有人搶，薪資自然提高，而台灣的服務業老闆則必須面對陸資的競爭。

簡言之，服貿協議對服務業的台灣勞工有利，對服務業的台灣資方不利。就以當時常舉例的「觀光陸資一條龍」為例，就算陸資一條龍也只是讓大陸老闆賺走原本台灣老闆賺的錢，但大陸老闆還是要請台灣員工來做事，更多的資方競爭台灣勞工，對勞工來說是有利的。

為什麼民進黨要為了保障台灣資方的利潤，而讓台灣勞工賺不到更多的薪水？這真的是民主政治的一個矛盾。至於說陸資來台灣是「統戰」，那民進黨讓台灣的出口依賴大陸不也是統戰嗎？

《服貿協議》觸礁，傷害了台灣的服務業勞工，而服務業勞工的實質薪資減少降低了台灣的生育率，這是蔡政府五年來「少子化惡化」的一部分原因。當年參加太陽花運動的學子，想必也有父母是從事服務業的，今天不妨捫心自問，父母們的處境，有變得更好嗎？（作者為政治幕僚）

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